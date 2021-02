Courses sprint, gel des moteurs : la Commission F1 va trancher

La Commission F1 réunit aujourd'hui les dirigeants de la discipline, ceux de la FIA et ceux des écuries pour voter sur plusieurs changements qui pourraient avoir une incidence majeure pour l'avenir du championnat.

Calendrier 2021

Comme le révélait Motorsport.com hier, la F1 devrait à cette occasion annoncer aux équipes que le feu vert a été donné pour l'organisation du Grand Prix du Portugal le 2 mai prochain. Cela nécessitera quelques engagements de la part des écuries en raison des restrictions de quarantaine en vigueur au Royaume-Uni, puisque le Portugal figure actuellement sur la "liste rouge" britannique des pays depuis lesquels il est obligatoire d'observer dix jours d'isolement après s'y être rendu. Le sport professionnel n'a pas obtenu de dérogation à cette règle, ce qui obligera donc le personnel des écuries basées en Grande-Bretagne à s'y conformer, ou à ne pas repasser en territoire britannique avant le Grand Prix suivant qui se déroulera en Espagne.

Course sprint

L'une des décisions importantes qui seront discutées ce jeudi sera l'introduction ou non sur trois Grands Prix d'un format de course sprint. La F1 souhaite organiser une course qualificative de 100 km le samedi des Grands Prix du Canada, d'Italie et du Brésil cette année, afin d'observer les effets que pourrait avoir ce nouveau format. Par le passé, la proposition de grille inversée n'avait pas obtenu de soutien unanime, Mercedes s'y opposant, mais l'idée d'une course sprint pourrait faire davantage consensus.

Surtout, dans le cadre des nouveaux Accords Concorde entrés en vigueur cette année, le mode de gouvernance de la F1 a évolué. Ainsi, l'unanimité pour une telle modification n'est plus nécessaire. Il faut désormais une "super majorité" de 28 votes sur les 30 exprimés (10 pour la F1, 10 pour la FIA et 10 pour les équipes).

Gel des moteurs

Le sujet le plus complexe de la Commission F1 devrait toutefois concerner la possibilité de geler les moteurs à partir de 2022. Cette proposition a été mise sur la table par Red Bull, qui en a fait une condition pour pouvoir conserver les unités de puissance Honda l'an prochain en dépit du retrait du constructeur japonais. Le clan autrichien souhaite ainsi ne pas s'exposer aux dépenses exponentielles qu'induirait le développement des blocs dont il récupérerait la propriété intellectuelle.

Un gel des moteurs poserait toutefois plusieurs problèmes. Par exemple, il freinerait la volonté d'introduire des biocarburants à très court terme, avant le changement de la réglementation moteur qui interviendrait en 2025 ou 2026, selon l'issue des discussions. L'autre inquiétude est celle de voir un motoriste afficher trop de retard de performance au moment du gel et ainsi ne plus pouvoir combler l'écart pendant trois ans.

L'une des alternatives étudiées est celle de l'introduction d'un système qui permettrait d'assurer un nivellement des performances, en agissant par exemple sur le débit de carburant de chaque groupe propulseur. Cependant, il s'agirait ni plus ni moins d'une sorte de "Balance de Performance" et l'apparition d'un tel procédé présenterait le risque d'ouvrir une boîte de Pandore, sans parler du fait qu'elle paraît loin d'être soutenue par toutes les écuries.

Avec Jonathan Noble