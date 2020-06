Le projet de courses à grille inversée est dans l'impasse

La mesure était au centre de discussions lors d'une réunion organisée vendredi dernier entre la F1, la FIA et les directeurs d'équipes. L'idée proposée était que les secondes courses organisées sur un même circuit (donc Autriche et Grande-Bretagne pour commencer) voient les qualifications du samedi être remplacées par une course sprint. Le résultat de cette épreuve de 30 minutes, dont la grille de départ serait inversée par rapport aux positions du championnat, servant alors ensuite à établir la grille pour la course du dimanche.

L'idée avait semble-t-il le soutien d'une majorité d'écuries, dont Ferrari et Red Bull, mais Racing Point souhaitait réfléchir à la question avant de donner une réponse alors que Mercedes s'y opposait clairement. Or, dans la mesure où il s'agit d'une modification réglementaire pour la saison en cours et que le sujet n'entre pas dans les cas d'urgence où la FIA peut valider une mesure seulement soutenue par une majorité de 60%, une seule voix suffirait à empêcher l'introduction de la mesure.

Après la réunion de vendredi, où plusieurs formats ont été évoqués, une version définitive de la proposition a circulé dans les écuries à partir de samedi, ces dernières ayant alors pu réaliser des simulations pour en comprendre l'impact éventuel. Cependant, le projet n'a depuis pas connu d'avancée, au point même qu'aucun vote formel n'a été organisé.

L'équipe Mercedes a expliqué à Motorsport.com qu'elle demeurait opposée à cette idée et qu'elle croyait en la possibilité de courses spectaculaires sans cet artifice. Un changement de position semble donc exclu dans un futur proche. Si tout le monde avait été d'accord sur ce plan, il aurait été discuté lors d'une réunion du Groupe de Travail Sportif de la FIA qui l'aurait rédigé sous la forme d'une proposition détaillée avant de la proposer au vote en Commission F1, organe qui réunit l'ensemble des parties prenantes de la discipline (FIA, FOM, écuries, sponsors, manufacturier, circuits, etc.).

