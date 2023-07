Couvertures chauffantes : la F1 bientôt à l'heure du choix

Pirelli mène cette semaine à Silverstone des essais déterminants en vue de 2024. Red Bull, Williams et Haas sont mis à contribution dans la foulée du Grand Prix de Grande-Bretagne, hier et aujourd'hui, pour plancher sur des pneus fonctionnant sans couvertures chauffantes. Après quoi Pirelli remettra ses conclusions à la FIA, qui décidera avant la fin du mois de poursuivre ou non dans cette voie pour l'an prochain.

"Ce ne sont pas les derniers essais car d'autres sont prévus pour le reste de la saison", explique Mario Isola, directeur de Pirelli F1. "Mais après ce test, la Commission F1 va décider si l'on interdit les couvertures chauffantes ou non en 2024. Après les essais, on fait un rapport, un résumé pour les directeurs d'écurie afin qu'ils n'aient pas 40 ou 50 pages à lire. On fournira bien sûr aussi toutes les données aux experts pneumatiques de chaque équipe. J'espère qu'ils décideront sur la base des données. Si l'on veut continuer une année de plus avec les couvertures chauffantes, on le fera."

Pirelli juge difficile de se sentir "prêt" ou non à rouler sans couvertures chauffantes tant la différence de philosophie est importante dans ce qu'il faut fournir en fonction de ce critère. "Les nouveaux pneus qui fonctionnent sans couvertures chauffantes sont différents des pneus actuels", insiste Mario Isola. "On ne peut pas s'attendre à avoir une phase de mise en température qui soit exactement la même que pour les pneus actuels qui sont chauffés à 70°C."

"Le fait est que l'on doit accepter que, lorsque les pneus fonctionnent sans couvertures chauffantes, ils sont différents", précise-t-il. "On doit comprendre quelle est l'incidence sur les stratégies de course, car on ne veut évidemment pas que le spectacle soit affecté par cette nouvelle situation. La direction sur laquelle on s'est mis d'accord avec tous les acteurs de la F1 est de réduire l'impact sur l'environnement et de rendre la discipline plus durable, et c'est ce que l'on fait."

Frédéric Vasseur partage plutôt l'optimisme de Pirelli.

Jusqu'à présent, les pilotes se sont montrés très réticents à l'idée d'abandonner les couvertures chauffantes. Nombreux sont ceux qui invoquent des problèmes de sécurité et redoutent des accidents. Les écuries, elles, semblent davantage partagées alors qu'elles auront leur mot à dire puisque la décision pourrait être soumise à un vote. Pour Frédéric Vasseur, le problème est plus spécifique à certaines conditions.

"Je pense que dans les conditions normales dans lesquelles on a fait les essais, à Bahreïn je crois, ça s'est très bien passé", admet le directeur de Ferrari. "L'inquiétude n'est pas là. L'inquiétude concerne le moment où l'on va sur un circuit avec peu d'énergie et que les conditions sont froides, extrêmes. Par exemple Las Vegas, si on va là-bas de nuit et qu'il fait 4°C, que se passera-t-il ?"

"Je pense que 95% du temps, ça ira, et franchement, ils [Pirelli] font du bon boulot. Je crois que quelques équipes ont fait des essais et ça s'est très bien passé, mais on ne peut pas anticiper ce que serait la situation dans des conditions extrêmes. Pour ça, on doit attendre le rapport de Pirelli."