Le couvre-feu en F1 sera de plus en plus strict

La FIA a confirmé son intention de réduire les heures travaillées par le personnel des écuries sur les Grands Prix lors des deux prochaines saisons. Les équipes avaient donné leur accord pour ce projet visant à réduire la charge de travail alors que le calendrier 2023 pourrait compter un total de 24 manches, un record.

Actuellement, et depuis plusieurs années, trois couvre-feux doivent être respectés lors de chaque Grand Prix : le mercredi soir, le jeudi soir et le vendredi soir. Sur ces périodes, personne ne peut travailler sur les monoplaces et le personnel des écuries doit quitter le paddock. Aujourd'hui le couvre-feu du vendredi débute 13 heures avant la troisième séance d'essais libres le samedi, mais cette durée sera étendue à 14 heures l'an prochain puis à 15 heures en 2024.

L'autre changement concernera le nombre de jokers permettant d'enfreindre le couvre-feu, fixé à huit à l'heure actuelle pour le couvre-feu du mercredi soir, entraînant souvent la tentation pour les écuries de les utiliser même lorsqu'il n'y a pas de cas de force majeure. Ce nombre sera divisé par deux en 2023 puis tombera à deux jokers seulement en 2024. Pour le jeudi soir, le nombre de jokers passera de six à trois en 2023 puis deux en 2024. En revanche, il n'y aura aucun changement pour le couvre-feu du vendredi soir, où deux jokers sont déjà accordés.

Dans le même temps, et ce dès le Grand Prix de France ce week-end, il ne sera plus demandé au personnel opérationnel de quitter le paddock pendant le couvre-feu du mercredi et du jeudi soir. Ces membres pourront rester sur place "dans le seul but de faire de l'exercice sur le circuit, de prendre un repas ou de rencontrer du monde".

"Pendant ces périodes, le personnel doit cesser les activités opérationnelles", rappelle la FIA. "Cela inclut et ne se limite pas au travail sur les voitures ou sur des éléments de voiture, ou aux ingénieurs travaillant sur les ordinateurs. Le non-respect de cette règle sera considéré comme une infraction au couvre-feu."

Avec Adam Cooper

