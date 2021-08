Le GP des Pays-Bas confirmé avec une jauge

Après que son retour en Formule 1 a été reporté d'un an en raison de la crise sanitaire, le Grand Prix des Pays-Bas accueillera de nouveau une course de la catégorie reine cette année, au mois de septembre. Les organisateurs espéraient faire salle comble sur le circuit de Zandvoort, la date initiale de mai ayant été échangée contre un créneau en septembre pour maximiser les chances d'avoir 105 000 spectateurs présents chaque jour.

Il a cependant été annoncé que la capacité du circuit néerlandais serait limitée à 67%, ordre du gouvernement néerlandais en ce qui concerne les événements sportifs. Ainsi, Zandvoort ne pourra pas accueillir plus de 70 000 spectateurs par jour. Et même si les organisateurs ont précédemment déclaré qu'il ne serait possible d'organiser l'épreuve de F1 que devant des tribunes pleines pour obtenir des revenus suffisants, ces derniers n'ont pas souhaité reporter la course pour la deuxième année consécutive, quitte à prendre un risque économique.

Le directeur du Grand Prix et ancien pilote de F1, Jan Lammers, reconnaît que la situation actuelle n'est pas celle que Zandvoort souhaitait pour sa première course depuis 36 ans, mais il reste satisfait que l'événement puisse avoir lieu.

"Pour moi, le verre est rempli aux deux tiers", lance-t-il. "Nous allons le faire. Les trois entreprises à l'origine du Grand Prix des Pays-Bas – Circuit Zandvoort, SportVibes et TIG Sports – ont décidé d'investir dans l'avenir de la F1 aux Pays-Bas. Notre objectif premier pour les années à venir est de croire en notre ambition d'organiser le plus grand festival des meilleures courses au monde. Cette année, [ce sera] sous un format un peu plus modeste, certes, mais malgré cela, la lutte pour le titre mondial se jouera avec une belle ambiance orange dans les tribunes."

Les détenteurs de billets pour le Grand Prix des Pays-Bas seront contactés d'ici le 18 août pour leur indiquer s'ils pourront assister à la course cette année ou s'ils devront attendre la prochaine saison. Pour les fans qui ne pourront pas assister à la course, ils auront la possibilité d'utiliser leurs billets 2021 l'année prochaine ou de demander un remboursement.