COVID-19 : Hamilton "dévasté" après avoir "pris toutes les précautions"

Contraint de déclarer forfait pour le Grand Prix de Sakhir après un test positif au COVID-19, Lewis Hamilton a donné des nouvelles rassurantes mais regrette énormément de ne pas pouvoir participer à la prochaine course. Pour la première fois depuis le début de sa carrière en 2007, il sera absent.

Ressentant de légers symptômes lundi matin au réveil, Hamilton a subi deux tests PCR qui ont confirmé qu'il était positif au COVID-19. Il s'est isolé à Bahreïn, où il suit les protocoles et recommandations en vigueur, dans l'espoir de pouvoir être au départ du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. Le septuple Champion du monde a insisté sur les efforts importants consentis par les pilotes tout au long de la saison, afin de pouvoir la disputer malgré la pandémie.

"Je suis dévasté de ne pas courir ce week-end", a fait savoir Hamilton via les réseaux sociaux. "Depuis que nous avons débuté la saison en juin, mon équipe et moi avons pris toutes les précautions possibles et suivi toutes les règles partout afin de rester en bonne santé. Malheureusement, même si j'ai eu trois tests négatifs la semaine dernière, je me suis réveillé hier matin avec de légers symptômes et j'ai demandé un autre test, qui est revenu positif. Je me suis immédiatement placé à l'isolement pour dix jours."

"Je suis dégoûté de ne pas pouvoir courir ce week-end, mais ma priorité est de suivre les protocoles et les conseils afin de protéger les autres. J'ai vraiment de la chance de me sentir bien et de n'avoir que de légers symptômes, et je ferai de mon mieux pour rester en forme et en bonne santé. S'il vous plaît, prenez soin de vous. On n'est jamais trop prudent. C'est une période inquiétante pour tout le monde et nous devons tout faire pour prendre soin les uns des autres."



Compte tenu de son isolement de dix jours, soit jusqu'au jeudi 10 décembre, rien ne garantit encore la présence de Lewis Hamilton à Abu Dhabi. Il devra quoi qu'il en soit présenter un test négatif avant de réintégrer le paddock. Pour l'heure, Mercedes n'a pas précisé qui le remplacerait à Sakhir.

Hamilton est le troisième pilote touché par le COVID-19 cette saison, après Sergio Pérez et Lance Stroll chez Racing Point. Par ailleurs, il ne sera pas le seul absent au Grand Prix de Sakhir puisque Romain Grosjean, après son terrible accident à Bahreïn dimanche dernier, sera remplacé chez Haas par Pietro Fittipaldi.