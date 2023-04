Après le crash de Melbourne, Gasly et Ocon se veulent optimistes

Le paddock de la Formule 1 s'est réuni à Bakou après quasiment quatre semaines de pause, s'étant quitté sur le chambardement du Grand Prix d'Australie et le chaos de son troisième départ. Pierre Gasly et Esteban Ocon, respectivement cinquième et dixième sur la grille avant cette ultime extinction des feux, s'étaient accrochés et avaient tout perdu à quelques tours du but.

Compte tenu du fait que les deux hommes ne sont pas les meilleurs amis du monde, les regards étaient tournés vers eux pour voir comment pourrait évoluer leur relation, mais tous deux font preuve de professionnalisme et ont tourné la page, préférant positiver en pensant au rythme encourageant affiché par l'A523 à Melbourne.

"Je pense que c'était assez malchanceux, et nous en avons discuté avec l'équipe et avec Esteban", commente Gasly. "On dirait que nous aurions tous les deux pu agir différemment. Pas forcément moi plus que lui ou lui plus que moi, c'était juste une situation malheureuse, nous étions tous deux au mauvais endroit au mauvais moment. Et tout va bien. Forcément, le vol retour a été long, car jusque-là, j'étais cinquième – dix points, ça aurait été agréable de marquer ces points pour l'équipe à la troisième course."

"Mais avec le recul, nous avons encore 20 courses et sommes vraiment optimistes quant à la performance que nous avons montrée. Je me sentais plus à l'aise dans la voiture, j'étais plus satisfait de la direction que nous avons empruntée au niveau des réglages. Alors je regarde ça de manière positive, mais le vol retour n'a pas été génial."

Ocon confirme : "C'est certainement un incident de course. Ce restart a été délicat pour tout le monde, mais comme je l'ai dit, nous l'avons complètement débriefé et il n'y a pas de problème, rien de ce genre. Cela aurait pu être n'importe qui dans cet incident, si l'on regarde le virage 2 en Australie. Cela aurait vraiment pu être un bon résultat pour l'équipe, nous avions un bon rythme en course, et c'est évidemment très encourageant. Nous avons des évolutions ici, de nouvelles pièces. L'équipe a travaillé d'arrache-pied, d'abord pour réparer les voitures, pendant cette pause de trois semaines. Un grand merci à eux d'avoir fait tout ça. Ils viennent avec de nouvelles pièces, c'est enthousiasmant."

Quant à savoir si des consignes d'équipe pourraient être imposées chez Alpine à la suite de cet incident, Ocon se montre promptement sceptique : "Cela n'aurait pas dû se produire en premier lieu. Comme je l'ai dit, ça aurait pu se produire avec n'importe quel autre pilote. Il y avait une voiture en tête-à-queue à droite, des voitures qui sortaient de la piste à gauche. Tout pouvait se gagner ou se perdre, et nous avons malheureusement beaucoup perdu pour le coup, mais nous sommes tous deux très raisonnables et nous savons ce que nous faisons."

Lire aussi : Gasly avait pressenti que Tost allait partir