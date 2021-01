Cyril Abiteboul quitte le groupe Renault

C'est une page qui se tourne pour Cyril Abiteboul, qui est sur le départ. Le Français de 43 ans évoluait au sein du groupe Renault depuis la fin de ses études en 2001, hormis une parenthèse à la tête de l'écurie Caterham de 2012 à 2014. Il a notamment été directeur exécutif de Renault F1 Team de 2006 à 2012, puis directeur général de Renault Sport Racing de 2014 à 2020, prenant la direction de l'écurie pour le retour du Losange en Formule 1 en tant que constructeur à part entière.

Renault F1 Team deviendra Alpine F1 Team en 2021, alors que le groupe revoit sa stratégie marketing en sport automobile, mais Abiteboul ne sera manifestement pas de la partie, puisqu'il quitte la compagnie tricolore avec effet immédiat.

"Je remercie le Groupe Renault de m’avoir fait confiance pendant ces nombreuses années, en particulier pour la relance et la reconstruction de l’écurie depuis 2016", déclare l'intéressé. "Les fondations solides de l’équipe de course et des entités en France et en Angleterre construites au cours de ces années, les évolutions stratégiques du sport vers un modèle plus soutenable économiquement, et plus récemment le projet Alpine qui procure un sens et une dynamique renouvelés, laissent envisager une très belle trajectoire. Je remercie Luca De Meo de m’avoir associé à la construction de la Business Unit Alpine et je souhaite du fond du cœur à la nouvelle structure le succès auquel elle peut prétendre."

"Je tiens à remercier chaleureusement Cyril pour son implication sans relâche qui a notamment mené l’équipe Renault F1 Team de l’avant-dernière place en 2016 jusqu’aux podiums la saison dernière", ajoute Luca de Meo, directeur général du groupe Renault. "Son travail remarquable au sein de la F1 depuis 2007 nous permet de nous tourner vers l’avenir, forts d’une équipe solide et de la nouvelle identité Alpine F1 Team pour conquérir les podiums cette année."

Par conséquent, Laurent Rossi est nommé PDG d'Alpine, tandis que c'est l'expérimenté Marcin Budkowski qui devrait prendre la tête de l'écurie F1. Davide Brivio est également attendu au sein de la direction de l'équipe.

Avec Jonathan Noble

