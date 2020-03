Ticktum "quasi certain" qu'il aurait été en F1 avec la Super Licence

À l'été 2018, la rumeur s'était emballée autour de Dan Ticktum, candidat à un baquet Toro Rosso pour 2019, mais malgré son titre de vice-Champion en F3 Europe et deux victoires au Grand Prix de Macao – avec des points de Super Licence attribués rétroactivement – le Britannique n'avait que 35 unités à son actif, contre 40 nécessaires.

Ticktum a alors décidé de participer au championnat hivernal de F3 Asie en janvier et février 2019 afin d'obtenir les cinq unités restantes… mais cette compétition était loin de respecter les exigences de la FIA concernant l'éligibilité aux points de Super Licence, à savoir des courses disputées lors d'au moins cinq meetings sur trois circuits différents. L'Anglais n'a de toute façon pas obtenu les résultats espérés avec un seul podium en six courses, si bien qu'il n'a pas participé au dernier rendez-vous.

"Je ne veux pas vraiment parler de la F3 Asie, mais ce que j'aimerais dire, c'est que beaucoup de gens laissent entendre que j'ai abandonné en cours de route en ne participant pas à la dernière manche, et la raison est que nous nous sommes rendu compte qu'aucun point de Super Licence n'était en jeu, et que mon père est parvenu à négocier un remboursement, n'ayant pas fini le championnat. Ceux qui disent que j'ai abandonné, c'est n'importe quoi", affirme Ticktum pour Motorsport.com.

Il ajoute sans détour : "Je ne veux pas trop entrer dans les détails à ce sujet et sur la Super Licence. Il est quasi certain que j'aurais été en F1 si j'avais eu les points nécessaires. C'est le plus dur à avaler chaque matin quand je me lève, devoir me battre pour avoir à nouveau cette opportunité en sachant que j'aurais bien pu l'avoir si j'avais eu suffisamment de points de Super Licence. Beaucoup de gens sont en train de tomber dans ce piège en ce moment."

Voilà une référence à peine voilée au prometteur Jüri Vips, que Red Bull a placé en Super Formula pour 2020. Un plan de carrière qui avait réussi à Pierre Gasly en 2017, beaucoup moins à Dan Ticktum l'an passé, l'intéressé n'ayant marqué qu'un point en trois courses avant de perdre les faveurs à la fois du Team Mugen et de Red Bull.

"Aurais-je pu être plus performant ? Oui, il y a certaines choses que j'aurais pu mieux faire. Je ne pense pas m'être particulièrement laissé atteindre par la pression", analyse Ticktum. "Ai-je pris du plaisir au Japon ? Pas complètement. J'ai eu du mal au départ, peut-être que j'aurais pu m'adapter un peu mieux. Il y a toutes sortes de rumeurs avec l'équipe qui dit : 'Il faut qu'il s'habitue au Japon, il faut qu'il s'habitue aux circuits d'ici', mais en fin de compte ce sont une piste et une voiture de course, vous voyez ? Peu importe si c'est au Japon ou sur la Lune."

"Je n'avais pas le sentiment que l'écurie ait beaucoup de confiance en moi, disons. C'est un peu étrange qu'une équipe ne fasse pas confiance à un pilote que Red Bull a mis dans une F1. Mais tout ça, c'est fini, et j'en ai tiré beaucoup de leçons. Les gens vont demander si je reste acerbe d'avoir été écarté ; bien sûr, je le suis, mais je suis désormais dans une très bonne position."

Et malgré ses commentaires souvent polémiques et jugés arrogants, celui qui est désormais pilote de développement Williams et va disputer la saison de Formule 2 chez DAMS n'est pas ingrat, comme en témoigne une discussion avec Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, l'été dernier : "Je l'ai rencontré juste après avoir été écarté, simplement pour lui dire merci de m'avoir fait confiance."

Propos recueillis par Marcus Simmons