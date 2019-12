Dan Ticktum rejoint Williams

La seconde partie de la saison 2019 de Dan Ticktum a été compliquée, le Britannique ayant perdu son baquet en Super Formula après avoir été remercié par le programme junior F1 de Red Bull. Depuis lors, cependant, il a notamment retrouvé les rues de Macao, où il avait brillé les deux années précédentes, et a assuré un poste de titulaire chez DAMS pour la saison 2020 de F2.

Alors qu'il avait indiqué à Motorsport.com avoir été contacté par certaines écuries de Formule 1, Williams a annoncé ce mardi qu'il rejoignait son académie. Il sera "pleinement immergé" dans l'équipe lors des courses et à l'usine, combinant un programme "chargé" en simulateur avec une présence sur deux épreuves l'an prochain.

"C'est un privilège de rejoindre la Williams Racing Driver Academy, surtout si l'on considère l'incroyable héritage de Williams dans notre sport", a déclaré Ticktum. "Le temps passé dans le simulateur et l'expérience de travail avec l'équipe seront d'une valeur inestimable pour mon développement. Être pleinement intégré dans le fonctionnement sera une opportunité fantastique et j'ai hâte d'aider partout où je le pourrai."

Quant à Claire Williams, elle se réjouit d'accueillir un nouveau pilote britannique prometteur, aux côtés du titulaire George Russell. "Je suis ravi que Dan, un autre jeune talent britannique enthousiasmant, ait rejoint la Williams Racing Driver Academy. Son talent pour le pilotage s'est manifesté lors des prestigieux Grands Prix de Macao en 2017 et 2018. L'expertise technique de Dan s'avérera inestimable pour l'équipe et nous sommes impatients de l'aider à grandir et à se développer en 2020."