Daniel Ricciardo dévoile son nouveau casque

Daniel Ricciardo a, en quittant Red Bull, retrouvé une liberté : celle de pouvoir dessiner son casque quasiment comme il l'entend. Certes, les sponsors des écuries doivent toujours y trouver une bonne place, mais les pilotes estampillés du taureau rouge ont traditionnellement l'obligation contractuelle de faire figurer de façon très visible les couleurs de la marque, de sorte qu'il est parfois difficile de les distinguer entre eux.

Dès 2019, l'Australien avait profité de son arrivée chez Renault pour arborer un casque original, bigarré et remarqué, sur lequel était inscrit "Stop Being Them" (que l'on peut traduire par "Arrête de faire comme eux"), façon d'évoquer son choix d'avoir quitté le giron Red Bull. Il avait réitéré l'expérience en 2020, avec la collaboration comme l'année précédente d'Ornamental Conifer, avec cette fois le message "Become Unstuck" ("Libère-toi").

Son arrivée chez McLaren le voit poursuivre cette série, avec un nouveau casque qui ne laissera pas indifférent avec une alliance bleu-orange-turquoise-violet inattendue. Le leitmotiv cette année sera "All Good, All Ways", ce que l'Australien a tenu à expliquer sur Instagram.

"Voici le casque 2021. C'est un autre design d'Ornamental Conifer. J'en suis ravi. Le thème de cette année est 'All Good, All Ways'. Il y a deux choses : tout va bien se passer, le soleil brillera toujours, vous pouvez avoir des hauts et des bas, mais il s'agit juste d'essayer d'être positif dans tout ce que vous faites."

"La deuxième partie est que peu importe d'où vous venez, votre parcours, votre race, votre religion, peu importe... All Good, All Ways, tout le monde est cool. On accepte. Tout le monde aime tout le monde. J'en suis ravi, c'est ce que je vais utiliser cette année, j'espère que vous l'aimerez."

La McLaren MCL35M que pilotera l'Australien ainsi que Lando Norris sera dévoilée ce lundi soir à 20h, heure française.

