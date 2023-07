Ricciardo n'est pas à 100% physiquement, mais il est confiant

Huit mois après avoir disputé son dernier Grand Prix avec McLaren, Daniel Ricciardo est de retour sur la grille de départ en Formule 1 ce week-end en Hongrie. L'octuple vainqueur en Grand Prix a pris du recul en tant que pilote essayeur Red Bull afin de raviver la flamme de sa passion le temps de son absence, et manifestement, son test au volant de la RB19 a créé une étincelle.

Les performances de Ricciardo lors de ces essais à Silverstone ont impressionné la marque au taureau et convaincu de lui confier la seconde AlphaTauri pour le reste de la saison, l'intéressé gardant un œil sur le baquet de Sergio Pérez chez Red Bull.

"Je voulais piloter la voiture et vraiment m'assurer que ça reste véritablement ce que j'aime le plus faire", confie Ricciardo. "J'ai retrouvé le rythme très vite, ainsi que d'excellentes sensations. Goûter à la Red Bull m'a grandement enthousiasmé."

"Je savais avec tout ce qui s'est passé ces dernières années qu'en restant à l'écart pendant un certain temps, il allait être très difficile de retrouver le sommet. Bien sûr, c'est ce que je voulais, mais il faut être réaliste à un moment et dire : 'OK, si je veux retrouver un baquet Red Bull, il va y avoir un processus et un chemin à parcourir'. Pour moi, ce chemin est le meilleur pour l'instant."

Daniel Ricciardo au volant de la Red Bull RB19

"Il y a six mois, je n'étais probablement pas en position de sauter sur une telle opportunité, mais le temps m'a donné le luxe de retomber amoureux de ce sport et d'être moi-même à nouveau, de retour dans un environnement qui me donne beaucoup de nostalgie : j'ai passé une grande partie de ma carrière ici, mes jeunes années étaient ici. En parlant plus régulièrement à Helmut [Marko, conseiller sportif de Red Bull], j'ai l'impression d'être à ma place, alors quand l'opportunité s'est présentée, je me suis dit : 'Carrément, on tente'."

Comme tout pilote de retour en action après une longue période d'inactivité en compétition, Ricciardo n'aura pas la tâche facile, surtout sur une piste aussi physique que le Hungaroring. L'intéressé l'admet, tout en affirmant que de ce côté-là, le test de Silverstone s'est plutôt bien passé : "Ça allait. On m'a dit que j'allais faire les essais il y a quelques mois déjà, alors je savais que je devais me préparer pour ce test. J'ai continué à m'entraîner, mais la vérité est que si l'on ne pilote pas de F1 pendant si longtemps, on a des courbatures. Et c'est clair que j'en ai eu, des courbatures !"

"Cette piste est déjà physique, alors si vous me voyez transpirer beaucoup dimanche, ne soyez pas surpris. Mais pour quelqu'un qui n'a pas roulé depuis si longtemps, je pense être dans la meilleure condition possible. Je vais prendre sur moi lors des premières, mais je ne doute pas que j'aurai quelques courbatures. Cependant, ce n'est rien qui m'inquiète pour la suite. Si je me bats pour les points à la fin de la course, je ne vais pas les laisser filer parce que je suis fatigué."

Propos recueillis par Jonathan Noble

