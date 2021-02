Ricciardo a vu Renault gagner en confiance en deux ans

Daniel Ricciardo a rejoint Renault F1 Team pour les saisons 2019 et 2020 de Formule 1, alors que l'écurie tricolore venait d'atteindre la quatrième place du championnat des constructeurs avec 122 points. Malgré ce résultat, cela représentait certainement un pas en arrière pour un l'Australien en provenance de Red Bull, d'autant que la campagne 2019 n'a pas satisfait les attentes : cinquième avec 91 unités au compteur.

Des progrès notables ont cependant été effectués l'an passé, et si Renault est resté à la cinquième place, l'équipe au losange a engrangé 181 points grâce à trois podiums notamment, deux pour Daniel Ricciardo et un à l'actif d'Esteban Ocon. La campagne 2019 décevante avait toutefois incité le trentenaire à se tourner vers McLaren pour 2021 avant même le début de saison effectif l'an passé, et il quitte donc une écurie qu'il voit finalement sur une pente ascendante.

"J'ai vu bien plus de confiance dans l'équipe, notamment le personnel", analyse l'Australien. "Il y avait ce sentiment de 'oui, on peut le faire', alors que j'ai l'impression d'avoir débarqué dans un environnement un peu plus timide au début. Ce n'est pas une critique, c'est juste que l'équipe n'avait pas l'habitude. Elle n'avait pas eu de succès depuis pas mal d'années [le dernier podium datait de 2015, ndlr], donc tout le monde commençait à douter de soi."

Ricciardo tire ainsi une conclusion positive de son passage à Enstone : "Si je fais un bilan global, je dirais que c'est un succès. J'imagine qu'il y a différents niveaux de succès. Le vrai succès serait de gagner un titre en deux ans, mais monter sur le podium deux fois avait réellement un goût de succès."

"Ce n'est pas comme si nous avions signé de bons résultats grâce à la chance. Je crois vraiment que nous étions au niveau et que nous avons persévéré. Il y a eu beaucoup de quatrièmes places, et nous avons enfin concrétisé." Habitué au podium avec 29 apparitions dans le top 3 chez Red Bull, Ricciardo a effectivement fini quatrième à quatre reprises au volant d'une Renault avant de décrocher une troisième place.

"Je pense que ce redressement, ce pas en avant de [2019] à [2020], montre que le travail qui a été fait l'an dernier et ces bases qui ont été posées ont porté leurs fruits, et nous avons bien profité de ces leçons de 2019. Je n'en revendique pas tout le mérite, mais le feedback que je donnais a aidé, et tout le monde essayait d'avancer. Donc je vois ça comme un succès, de ce point de vue-là."

Rappelons que l'écurie a été rebaptisée Alpine pour 2021, avec le départ du directeur général Cyril Abiteboul et l'arrivée de Fernando Alonso à la place de Ricciardo.

Propos recueillis par Luke Smith