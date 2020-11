Daniil Kvyat récompensé pour sa "course courageuse"

Bien que la porte de sortie paraisse de plus en plus grande ouverte pour Daniil Kvyat, le Russe ne s'est pas laissé abattre ce week-end à Imola. Sur un circuit qu'il adore et dont il tresse les louanges depuis bien longtemps, c'est finalement lui qui a sauvé le Grand Prix d'AlphaTauri après l'abandon de Pierre Gasly consécutif à un problème technique. Lui aussi à l'aise depuis les premiers essais libres, il a profité du scénario mouvementé de la fin de course pour aller chercher la quatrième place, son meilleur résultat de la saison.

Parti huitième sur la grille de départ, Kvyat était septième lorsque la voiture de sécurité est intervenue en fin de Grand Prix. Chaussé de pneus tendres neufs, il a livré un véritable festival lors de la relance, se débarrassant successivement de Sergio Pérez, Alexander Albon puis Charles Leclerc. Une arrivée au pied du podium, derrière un Daniel Ricciardo qu'il a également un temps menacé.

"C'était une bonne course, un bon résultat, solide", résume-t-il. "Bien sûr, maintenant que je parle je pense un peu plus au podium, car c'était serré. C'était vraiment difficile au restart, mais j'ai réussi de beaux dépassements. Daniel avait fait chauffer ses pneus. C'était très dur. C'était très serré à la fin, mais j'ai dû faire une course courageuse. Je me suis bien amusé. […] Après le restart, je me suis dis qu'il fallait que j'y aille tout de suite. Je me sentais en confiance. J'aime les circuits old-school. Je suis peut-être quelqu'un de vieux jeu qui vit à la mauvaise époque !"

En doublant Leclerc, Kvyat a surtout permis à AlphaTauri de reprendre deux points à Ferrari au championnat constructeurs. Sixième, la Scuderia voit ainsi son avance se réduire à 14 unités sur l'écurie de Faenza, à quatre Grands Prix de la fin de la saison. En dépit d'un avenir incertain et alors que le nom de Yuki Tsunoda revient avec une insistance de plus en plus forte, le pilote russe se réjouit des progrès réalisés par son écurie.

"Je crois toujours plus en notre potentiel", affirme-t-il. "Au niveau de l'équipe mais aussi en ce qui me concerne. Je me sens chaque fois mieux dans la voiture. Il y a des choses que nous comprenons de mon côté du garage désormais. J'aurais aimé que nous les comprenions davantage au début, dans la manière de mieux faire fonctionner la voiture, mais nous y sommes. Depuis Spa, il y a eu un cap de franchi. Pierre a été très rapide cette année. Mais depuis Spa, si vous regardez, nous sommes vraiment proches et compétitifs. C'était une belle course aujourd'hui [dimanche]. C'est très important pour moi de signer un résultat qui compte, de faire une grosse course, et je suis heureux."

"Nous n'avons repris que deux points [à Ferrari], mais c'est mieux que rien. Je pense que ce sera une lutte serrée jusqu'à la fin. On dirait que nous avons un rythme similaire. Parfois ils sont impressionnants en qualifications, mais nous les rattrapons en course. Nous essaierons de faire de notre mieux pour les battre au championnat. C'est évidemment l'objectif, mais nous savons que ce n'est pas facile, et il ne faut pas trop y penser. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons à faire."