DAS : le système novateur de Mercedes est baptisé et connu de la FIA

Acteurs principaux d'une conférence de presse qui était programmée depuis la veille, Lewis Hamilton et son directeur technique James Allison ont fait face jeudi midi à des questions portant quasiment intégralement sur le même sujet : tout le monde voulait en savoir plus sur le fameux système repéré sur la Mercedes W11 dans la matinée, à la faveur des nombreuses caméras embarquées disponibles. On y voyait clairement le sextuple Champion du monde modifier la position de son volant d'avant en arrière en sortie ou en entrée de virage, tout en constatant une incidence sur le placement des roues avant.

Ce système, dont Mercedes a rapidement confirmé l'existence et la phase de test, a désormais un nom : le DAS. Comprenez Dual Axis Steering, ou en français direction à deux axes. "Nous avons un système dans la voiture, c'est une nouvelle idée", affirme James Allison. "Il introduit une nouvelle dimension à la direction, pour le pilote, et nous espérons que ce sera utile durant l'année. Mais nous garderons pour nous la manière précise dont nous l'utilisons et pourquoi nous l'utilisons."

Sans surprise, au-delà de ces bénéfices sur lesquels Mercedes refuse de s'attarder mais qui seront relativement aisés à comprendre dans les heures et jours à venir, c'est la légalité du système qui interroge. Sur ce point, l'écurie allemande se montre déjà très claire, ayant fait valider son idée en amont par la FIA.

"Ce n'est pas nouveau pour la FIA, c'est quelque chose dont nous discutons avec eux depuis un certain temps", assure James Allison. "La réglementation est assez claire quant à ce qui est permis avec les systèmes de direction, et nous sommes plutôt confiants sur le fait que ça correspond à toutes ces exigences."

Pour sa part, Lewis Hamilton a fait savoir qu'il avait passé une partie de la matinée à "essayer de comprendre" l'utilisation de ce système, pour lequel il n'éprouve pas de préoccupation particulière liée à la sécurité en dépit des manipulations supplémentaires qu'il induit. "La FIA est OK avec le projet", souligne-t-il. "Pour moi, c'est vraiment encourageant de voir mon équipe continuer à innover et à garder une longueur d'avance. Je pense que ça vient juste des excellentes têtes pensantes qui travaillent dans cette équipe. Espérons que ça marchera."

Propos recueillis par Luke Smith

