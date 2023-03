De la Rosa : "C'est sa capacité d'adaptation qui distingue Alonso"

Auteur de 105 départs en Grand Prix et d'un podium avec McLaren (en 2006), Pedro de la Rosa est aujourd'hui l'un des membres du cercle de confiance de Fernando Alonso. Il n'a donc pas été surprenant de le voir rejoindre Aston Martin en qualité d'ambassadeur peu après l'annonce de l'arrivée du double Champion du monde dans l'écurie anglaise. Mais avant de nouer cette relation de confiance, les deux hommes se sont côtoyés en piste au début des années 2000. Et très rapidement, Pedro de la Rosa a compris que l'Espagnol n'était pas fait du même bois que les autres.

"En 2001 à Barcelone, au Grand Prix d'Espagne, c'est là que j'ai compris qu'il était différent des autres", explique l'ex-pilote, aujourd'hui âgé de 52 ans. "J'étais chez Jaguar, il était chez Minardi. J'avais eu un problème en qualifications donc je partais en fond de grille. Fernando, dans une voiture beaucoup moins compétitive, était quelques places devant moi et on s'est battu dans les premiers tours. Sa voiture n'avait aucune adhérence, elle était inconduisible, mais il se battait quand même tout en pilotant sur le fil du rasoir. À la manière dont il équilibrait la voiture dans les virages, je me suis dit que ce type était vraiment bon."

"Quand il a fait des essais chez Jaguar un an plus tard, j'ai su tout de suite qu'il serait rapide. Il était très rapide sur une piste séchante, et ça a toujours été le cas, c'est ce qui m'a frappé ce jour-là. À un moment donné, il est rentré au stand et les pneus étaient détruits, ils avaient du graining, mais il était toujours extrêmement rapide. Il m'a même fallu un certain temps pour égaler ses chronos, et c'était seulement la première fois qu'il pilotait la voiture. Ses commentaires étaient tout à fait pertinents. Tout ce que l'on avait dit qu'il fallait améliorer sur la voiture, il l'avait identifié en seulement quelques tours."

Le test d'Alonso chez Jaguar en 2002 a marqué De la Rosa.

Si Pedro de la Rosa insiste sur cette anecdote, c'est parce qu'il y voit le trait de caractère le plus déterminant dans la palette de Fernando Alonso. Une impression corroborée par la polyvalence dont a fait preuve l'Espagnol lorsqu'il a quitté une première fois la Formule 1, il y a cinq ans, pour aller s'essayer à l'Endurance, à l'IndyCar ainsi qu'au Rallye-raid.

"Son talent naturel est dingue", convient Pedro de la Rosa. "Il s'accompagne d'une détermination et d'un investissement farouches, d'une concentration intense. Mais c'est sa capacité d'adaptation qui le distingue. Quoi qu'on lui demande, peu importe l'état des pneus, le type de voiture, la nature du circuit, il sera rapidement à la limite."

"Il y a beaucoup de Champions du monde qui perdent leur avantage quand ils ne sont plus dans une voiture compétitive. Fernando n'est pas comme ça. Il a gardé son niveau et sa motivation. Le fait d'avoir décroché autant de podiums en F1 et d'avoir toujours la même faim qu'à ses débuts, malgré le fait de ne pas avoir eu une voiture compétitive pendant tant d'années, c'est quelque chose que j'admire vraiment chez lui."

Proche de Fernando Alonso pour l'avoir également accompagné chez Ferrari, Pedro de la Rosa tord également le cou à certaines idées reçues sur le caractère du natif d'Oviedo : "Les gens ne connaissent pas le véritable Fernando. Ils voient qu'il est extrêmement dévoué et concentré mais ce qu'ils ne voient pas, ce dont ils n'ont pas conscience, c'est à quel point il est facile à vivre. Il a un grand sens de l'humour et ne se prend pas trop au sérieux. C'est l'une de ses forces, il ne ressent pas la pression".