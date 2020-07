De la Rosa : La nouvelle génération ne courra pas jusqu'à 40 ans

Parmi les 20 pilotes du plateau 2020 de Formule 1, pas moins de 19 ont fait leurs débuts en Grand Prix à 23 ans ou moins, emblématiques d'une tendance qui est clairement au jeunisme... et la seule exception est le rookie Nicholas Latifi, qui aurait eu 24 ans à Melbourne et en avait même 25 pour sa première course début juillet.

Voilà qui contraste grandement avec la carrière d'un Pedro de la Rosa qui s'est d'abord illustré comme vice-Champion du monde de voitures télécommandées, avant de faire ses débuts en karting à 17 ans et en Formule 1 à 28 ans. Auteur de 105 départs en Grand Prix, le dernier en 2012 à 41 ans, De la Rosa salue les performances jugées sans précédent des pilotes actuels, tout en estimant qu'ils se lasseront de la compétition au plus haut niveau du sport automobile au bout d'une quinzaine d'années.

"Je suis d'avis que la nouvelle génération est toujours meilleure que l'ancienne, dans n'importe quel sport", déclare l'Espagnol dans le podcast Beyond The Grid. "Je sais que cela paraît exagéré ou surprenant, mais c'est vrai. Car tous les nouveaux sportifs commencent plus jeunes. Et je trouve ça critique ; en moyenne, ils sont toujours confrontés à un jeune âge à de meilleurs pilotes que moi au même moment. La nouvelle génération sera donc toujours plus forte, plus complète. Mais en même temps, ils finiront leur carrière plus tôt. Je ne pense pas que ceux qui arrivent en Formule 1 à 18 ans y courront encore quand ils en auront 40. Je pense qu'ils s'arrêteront quand ils en auront 30 à 35."

Pedro de la Rosa, pilote HRT à 41 ans

"Ils seront épuisés. Parce que c'est ainsi. Avec le recul, quand Michael [Schumacher] a pris sa première retraite [en 2006] par exemple, il était à son apogée. Il pilotait à son meilleur niveau, à l'époque. Mais il était peut-être trop fatigué de cette vie, de ne jamais être à la maison, de ne jamais rien pouvoir prévoir avec sa famille. Les enfants grandissent, ils demandent davantage de temps. Je pense que cela fait partie du jeu et que ces nouveaux pilotes qui arrivent – comme je l'ai dit, ils sont plus forts, je les trouve plus compétitifs – concluront leur carrière plus tôt également."

Ainsi, à l'âge où De la Rosa faisait ses débuts en karting, Max Verstappen participait à son premier Grand Prix de Formule 1, à son grand étonnement : "C'est incroyable. Quand j'ai vu Max arriver en Formule 1, je me suis dit wow ! Je me rappelle à quel point j'étais immature à son âge, à quel point j'étais lent, parce que j'apprenais à chaque fois que je montais dans la voiture. C'est incroyable. J'ai commencé un peu tard. Me comparer à Max n'est donc pas pertinent."