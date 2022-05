De Vries : Une arrivée en F1 ne dépend pas de moi

Pour sa première sortie en Grand Prix, lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, Nyck de Vries a impressionné : avec seulement deux heures et demi de simulateur en guise de préparation, le pilote néerlandais a pris le dessus sur son équipier du jour, Nicholas Latifi, en signant un meilleur temps un dixième plus rapide que celui du Canadien.

Peut-on ainsi parler de retrouvailles heureuses ? Car bien que De Vries n'ait jamais roulé pour Williams auparavant, il a longtemps été au centre des rumeurs concernant l'attribution du second volant de l'équipe fin 2021. Le champion de F2 et Champion du monde en titre de Formule E a finalement vu Alexander Albon le coiffer au poteau.

Après cinq Grands Prix, Albon a d'ores et déjà répondu aux attentes de l'équipe, ce qui est loin d'être le cas de Latifi, dont le contrat prendra fin à l'issue de la saison en cours. De Vries voit-il donc cette séance d'essais comme un premier test en vue d'une titularisation en 2023 ?

"Avant même de parler du futur, nous sommes d'abord tous concentrés sur cette sortie", a-t-il tempéré. "Ça ne dépend pas de moi. Je pense que, pour moi, le plus important était de faire du bon travail [sur la piste], sans prendre seulement en compte les perspectives d'avenir. Pour moi, en tant qu'individu, je veux toujours faire bien. Lorsque l'on a une telle opportunité, il ne s'agit pas seulement de participer, on veut montrer ce que l'on vaut. Je pense avoir fait du bon travail. Nous verrons ce que le futur nous réserve."

Puisque Williams doit encore aligner au moins un rookie en EL1 cette saison, comme l'exige la réglementation, il est possible de revoir De Vries au volant de la FW44 dans les prochains mois. Mais en dépit de sa belle cote de popularité, le Néerlandais préfère se concentrer sur ses obligations en Formule E et en Championnat du monde d'Endurance.

"Je suis en Formule E et je suis heureux là-bas", a indiqué celui qui occupe actuellement la sixième place du championnat électrique. "Nous sommes compétitifs, nous nous battons pour un championnat et nous défendons [un titre], et je suis aussi impliqué en WEC. Je vois cela simplement comme une opportunité et je suis reconnaissant pour avoir eu la chance d'être là. Et qui sait ce que le futur peut nous offrir ? Mais en fin de compte, ça ne dépend pas vraiment de moi. Donc qu'est-ce que je peux faire ?"