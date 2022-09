De Vries confirme les discussions avec Marko

Après ses débuts en F1 à Monza, Nyck de Vries s'est soudainement retrouvé au centre des attentions. Le Néerlandais, un temps évoqué chez Williams voire Alpine, semble désormais être la priorité de Red Bull. La firme autrichienne envisage d'en faire son second pilote AlphaTauri pour la saison 2023.

Une réflexion qui fait suite à l'impossibilité annoncée de pouvoir enrôler un Colton Herta qui ne devrait pas bénéficier d'une Super Licence de la part de la FIA, faute de points. Si jamais De Vries venait à être recruté, Pierre Gasly serait alors libre de pouvoir s'engager ailleurs, chez Alpine. Et si le Français restait du côté de Faenza, alors le Néerlandais deviendrait un sérieux prétendant au baquet laissé libre par Fernando Alonso à Enstone.

Dans tous les cas, comme Motorsport.com vous l'annonçait, une rencontre a bien eu lieu entre De Vries et Helmut Marko, dirigeant Red Bull, au sujet de l'avenir. C'est le Champion FE 2020-21 qui l'a lui-même confirmé, tout en précisant que son avenir n'était désormais plus totalement entre ses mains.

En effet, la situation est notamment rendue complexe par le fait qu'il doit participer, ce mercredi, à une session de test menée par Alpine avec la voiture 2021 au Hungaroring, test auquel doivent également prendre part Antonio Giovinazzi (mardi) et Jack Doohan (jeudi). Initialement prévu, Herta ne devrait de son côté finalement pas s'y rendre. Or, l'écurie française ne serait elle-même pas vraiment pressée de prendre une éventuelle décision.

Et si jamais ces deux pistes se refermaient, Williams demeure une alternative crédible pour De Vries, puisque les discussions sont entamées depuis longtemps. Dans l'émission néerlandaise "Humberto op Zaterdag", celui qui a été Champion de Formule 2 en 2019 a déclaré : "Je ne sais pas vraiment si je suis dans une position où j'ai le luxe de pouvoir choisir."

Fernando Alonso devant Nyck de Vries et Zhou Guanyu

"Grosso modo, cela échappe à mon contrôle. Je suis en pourparlers avec Williams depuis longtemps, et j'ai également pu y faire mes débuts le week-end dernier. Ce serait une étape logique. Je suis en contact avec Alpine depuis juillet, et je ferai des essais pour eux à Budapest la semaine prochaine. Je m'y rendrai en avion lundi. Et comme les médias l'ont remarqué hier, je suis allé en Autriche pour rencontrer Helmut Marko. Ce sont des faits."



De Vries a laissé entendre qu'il n'avait pas de préférence face aux options qui sont actuellement sur la table. "Peu importe où je peux obtenir un baquet de titulaire, j'en serais très heureux. Nous devons voir comment cela va évoluer dans les jours et les semaines à venir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas entièrement sous mon contrôle. Dans ce monde, tout n'est pas qu'une question de performance, mais il y a une dynamique désormais. Cela fait une différence, mais cela ne garantit pas un volant. Nous n'en sommes pas encore là."

"Le week-end [de Monza] en lui-même était fantastique et est passé en un éclair", a ajouté De Vries, évoquant la transition qu'il a fallu faire entre le fait de prendre part au pied levé à son premier GP et de devoir travailler pour son avenir dans la discipline. "C'était un rêve devenu réalité et nous l'avons terminé avec succès."

"Ce qui s'est passé après, je ne pouvais pas vraiment l'imaginer. Le lundi après-midi, je suis revenu assez rapidement à la réalité. Je suis maintenant occupé par l'avenir. Mais tous les messages et les félicitations que j'ai reçus étaient très spéciaux. C'est agréable de recevoir le soutien de tout le monde."

Avec Mark Bremer et Adam Cooper