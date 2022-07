Avec ou sans débris, Norris a été moins performant en course

En quittant sa monoplace dans le parc fermé du Circuit Paul Ricard, Lando Norris a remarqué qu'un débris était venu se loger sur le flanc de sa McLaren. Cela pourrait expliquer pourquoi le Britannique n'est pas parvenu à conserver sa position de départ, la cinquième, et a chuté au septième rang malgré l'abandon du poleman Charles Leclerc. Cependant, McLaren a confirmé à Motorsport.com que la pièce avait été recueillie en toute fin de course et n'avait donc pas impacté le rythme de Norris en course.

Alors, comment se fait-il que le Britannique se soit montré moins performant le dimanche ? Une partie de la réponse se trouve dans les premiers kilomètres, puisque George Russell et Fernando Alonso ont dépassé Norris au départ, l'autre se trouve dans le temps de Q3 anormal du pilote.

"J'ai tout simplement un peu patiné", a-t-il expliqué à Motorsport.com au sujet de son mauvais envol. "Mais je ne pense pas que ça ait changé notre course de quelque manière que ce soit, Fernando m'aurait quand même dépassé."

"Je pense que nous avons fait tout ce que nous aurions dû ou pu faire [en course]. C'est frustrant parce que j'imagine qu'après [les qualifications], nous espérions un peu plus. Je pense que c'est plus dû au fait que j'ai signé un très, très bon tour pour être entre les Mercedes, et elles ont montré qu'elles pouvaient presque se battre pour une victoire."

Lando Norris, McLaren

Dernièrement, la MCL36 a montré un meilleur visage le samedi, et pour Norris, c'est un problème : il est plus important selon lui de disposer d'une voiture compétitive en course, même si sa forme en qualifications s'en trouve écornée.

"Les pneus neufs et le peu de carburant cachent beaucoup de nos problèmes et dès que l'on a beaucoup de carburant et des pneus usés, tous ces problèmes sont apparents et nous sommes très lents", a-t-il ajouté. "Ça supprime clairement notre équilibre, qui nous offre de bons temps au tour et de bonnes qualifications. C'est pourquoi nous avons plus de mal en course avec le train avant dans les points de corde. Nous nous sommes améliorés dans la compréhension du package depuis [les essais libres], il semble simplement que le package général perde un peu de performance le dimanche."

"Sur beaucoup de circuits, on veut toujours une bonne voiture en course. On a besoin d'un bon package, d'une voiture qui soit bonne en qualifications et bonne en course. Même si j'étais devant George [en qualifications], il a quand même terminé sur le podium. Donc c'est probablement préférable d'avoir une voiture bonne en course qu'une bonne en qualifications et ce n'est pas ce que nous avons en ce moment."

"Nous allons quand même examiner toutes les mises à jour et les améliorations et voir ce que nous avons fait. Je pense que beaucoup d'entre elles ont été positives, nous aurions été encore plus lents [en course] et encore plus mal placés [en qualifications] si nous n'avions pas eu les mises à jour, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de points positifs et que nous avons progressé."