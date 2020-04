Le début de saison en Autriche jugé "plausible"

Les dirigeants de la Formule 1 travaillent pour trouver une solution afin de lancer la saison 2020 dans les mois qui viennent, alors que les dix premiers Grands prix ont été annulés ou reportés en raison de la pandémie de COVID-19. Les efforts redoublent pour permettre au Grand Prix d'Autriche d'avoir lieu à huis clos et à la date prévue du 5 juillet sur le Red Bull Ring. Le gouvernement autrichien a indiqué qu'il ne comptait pas se "mettre en travers" de l'organisation de la course mais a insisté sur le fait que les équipes et le personnel devraient respecter les consignes strictes pour entrer et sortir du pays.

Pour Otmar Szafnauer, directeur de Racing Point, débuter la saison en Autriche constitue une option réaliste tant que le personnel du paddock peut être testé et recevoir le feu vert vis-à-vis du COVID-19. "Je pense que oui", a-t-il répondu à CNN. "Si l'Autriche fait du très bon travail au niveau national pour contenir la propagation du virus en juillet et qu'il y a des tests disponibles pour tous les employés ou participants de la Formule 1 afin de réellement les tester, je pense qu'il est plausible d'avoir un Grand Prix début juillet. Si en juin nous disons oui, c'est parti, ça va se faire, nous pouvons y aller en toute sécurité, je crois que toutes les équipes pourront y arriver, pas de problème."

Les autorités de Styrie, région où se situe le Red Bull Ring, sont régulièrement en contact avec Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull, pour évoquer la viabilité de l'épreuve. Hermann Schützenhöfer, gouverneur de Styrie, a exprimé son soutien pour que le Grand Prix puisse avoir lieu et estime que ce serait un bon signal pour sa région de pouvoir organiser un tel événement en toute sécurité. "Bien sûr, je soutiens l'idée de voir la Formule 1 venir au Red Bull Ring et en Styrie cette année", a-t-il déclaré à l'agence de presse APA. "Nous ne devons pas perdre notre attitude positive durant la crise. Ce serait merveilleux d'envoyer les images d'un Grand Prix passionnant ainsi que les images de la région de Murtal dans le monde entier, ne serait-ce que via la télévision."

Pilote de l'écurie AlphaTauri, Pierre Gasly reconnaît qu'il serait "extraordinaire" de lancer la saison en Autriche, mais assure n'avoir pas reçu d'informations supplémentaires quant aux chances que cela se produise. "Si ça se faisait début juillet et que nous pouvions commencer la saison, ce serait extraordinaire", a-t-il confié à Sky Sports. "Ça paraît assez difficile en matière d'organisation, mais je crois que si la saison commence début juillet, cela nous donne du temps pour avoir un nombre raisonnable de Grands Prix d'ici la fin de l'année, et ce serait génial."