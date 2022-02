Les débuts tonitruants de Verstappen avec Red Bull

Le 12 décembre 2021, Max Verstappen a décroché son tout premier titre de Champion du monde de Formule 1, concluant ainsi un chapitre entamé sept ans plus tôt, lorsque le Néerlandais a pris le volant d'une Toro Rosso pour la première fois. Très vite, le Néerlandais a impressionné, toutefois ses performances ne parvenaient pas à convaincre certains sceptiques pointant du doigt son très jeune âge, Verstappen étant le plus jeune pilote de l'Histoire.

Pourtant, après seulement 23 Grands Prix en catégorie reine, Red Bull lui a donné sa chance en faisant appel à ses services pour remplacer un décevant Daniil Kvyat. Les critiques ont donc repris de plus belle et du haut de ses 18 ans, Verstappen a dû prouver à ses employeurs qu'ils avaient fait le bon choix. Au final, ils n'ont pas eu à attendre bien longtemps puisque le Néerlandais s'est imposé dès sa première sortie, au Grand Prix d'Espagne.

Dans le cadre d'un entretien pour le livre "Formula Max", écrit par les journalistes de l'édition néerlandaise de Motorsport.com, le conseiller Helmut Marko est revenu sur ce succès et sur le soulagement qui s'est ensuivi.

"Ça a été une immense joie pour moi de voir que notre décision avait été la bonne, et aussi une satisfaction", a expliqué le conseiller de Red Bull. "Nous avons reçu énormément de critiques de toute part en 2015 et encore en 2016. La FIA a même changé son système de licence pour que les pilotes ne puissent plus faire leurs débuts avant d'avoir 18 ans, ce qui n'a aucun sens selon moi puisqu'il faut examiner la personnalité d'un pilote."

"Donc ça a été un grand plaisir pour moi d'être témoin de cette première victoire à Barcelone. Bien sûr, les Mercedes se sont accrochées mais le reste du peloton était quand même très performant. Nous tremblions dans le garage… Je ne sais pas combien de tours [Kimi] Räikkönen a passé dans ses rétroviseurs mais ça a semblé être une éternité."

Déjà plus jeune pilote de l'Histoire, Max Verstappen est devenu en 2016 le plus jeune vainqueur !

La saison 2016 de Verstappen ne s'est pas uniquement résumée au GP d'Espagne. Bien qu'il ait également fait preuve d'une grande agressivité, le pilote a aussi épaté avec de nombreux dépassements, quelques podiums et une performance étincelante au GP du Brésil. Sous la pluie, dans des conditions particulièrement difficiles, l'équilibriste de Red Bull est tout d'abord parvenu à éviter un accident lors d'un aquaplaning puis a gagné onze positions en 15 tours après un mauvais choix de gommes.

"Mon souvenir le plus fort est le contrôle dans la ligne droite de départ/arrivée, lorsqu'il a failli perdre la voiture", s'est souvenu Marko à propos de cette course. "Je pensais que c'était fini mais Max a fait preuve d'un pilotage incroyable. Je dois dire qu'il nous a sauvés ce jour-là parce que l'équipe n'avait pas fait les bons choix avec les pneus. Je me souviens que Ricciardo était soudainement en [amélioration] dans quelques secteurs donc nous avions décidé de faire rentrer Max pour les intermédiaires, je crois. Dès qu'il est reparti, il s'est mis à pleuvoir de nouveau."

"Il y a peut-être eu deux ou trois décisions qui n'ont pas été bonnes mais il a fait une course fantastique et a quand même fini troisième. Cette course est ce qui met Max au-dessus des autres, selon moi. Il a été capable de rouler et de s'adapter immédiatement qu'importent les conditions de piste. C'est ce que nous voyons souvent chez lui lorsqu'il pleut. Les autres pilotes ont besoin de cinq ou huit tours pour prendre la mesure mais quand Max sort, il est immédiatement en violet [couleur du secteur le plus rapide, ndlr] dans son premier secteur. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation ou de mise en chauffe. Je pense que c'est exactement ce que Jos lui a appris en karting."