Les déceptions ont rendu Russell plus fort

Après avoir passé les trois dernières années à courir pour Williams, George Russell disputera la saison 2022 du Championnat du monde de Formule 1 chez Mercedes. La dernière campagne du Britannique à Grove a été excellente car, malgré les petites performances offertes par la FW43B, Russell a marqué ses premiers points en catégorie reine. Mieux encore, il est monté sur la deuxième marche du podium à Spa-Francorchamps, offrant à son équipe sa première arrivée dans le top 3 depuis 2017.

D'autres points ont suivi en Italie et en Russie, permettant au pilote de récolter 16 unités à l'issue de la saison. Mais les jours heureux de Russell et de Williams en 2021 ont été précédés par d'amères occasions manquées. Lors d'une entrevue avec plusieurs médias, dont Motorsport.com, au sujet de son développement, Russell a évoqué l'importance de surmonter rapidement les déceptions, exemples à l'appui. Le Britannique a tout d'abord parlé du Grand Prix de Toscane 2020, une course qui est "probablement passée sous le radar de beaucoup de gens" selon lui.

"Nous avions pris un bon départ puis il y a eu un incident", s'est-il souvenu. "En fait, j'ai passé la grande majorité de la course dans les points. Je crois que je suis resté P10 la plupart du temps. Ensuite, [Charles] Leclerc s'est arrêté et n'arrivait pas à me rattraper, donc j'étais P9 au moment du drapeau rouge pour l'accident de [Lance] Stroll."

"J'ai pris un mauvais départ [à la relance], je sentais que c'était notre seule opportunité de l'année, parce que nous n'en avions pas eu jusqu'à cet instant. Cette opportunité venait de s'envoler et c'était comme si nous n'allions plus en avoir ensuite. C'était notre seule chance [de marquer des points]. C'était vraiment dur après cette course."

Russell a également eu une pensée pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2020, "pour des raisons évidentes" : alors que la crevaison de Max Verstappen venait de lui offrir la dixième position, le Britannique avait perdu le contrôle de sa Williams sous régime de voiture de sécurité et s'était écrasé contre le mur.

Les monoplaces de Bottas et Russell après leur accident à Imola

Quelques semaines plus tard, à la suite du test positif de Lewis Hamilton peu avant le Grand Prix de Sakhir 2020, Russell a eu l'opportunité de remplacer le septuple Champion du monde. Au volant d'une machine de pointe, il s'est qualifié en deuxième position et a dominé la course avant qu'une erreur stratégique suivie d'une crevaison ne le prive de la victoire.

"Tout ce qui s'est passé cette semaine-là, les projecteurs braqués sur moi, l'examen constant de mes performances, le travail nécessaire pour ajuster le siège et apprendre toutes les procédures, le travail avec les ingénieurs pour se rappeler les boutons sur le volant, la compréhension de la voiture, tout cela a été très difficile à vivre", a assuré Russell. "C'était épuisant. Évidemment, tout allait comme sur des roulettes en course, tout était sous contrôle à un moment donné. C'était assez difficile de voir tout s'écrouler."

Enfin, Russell a évoqué son second crash à Imola, cette fois-ci lors de l'édition 2021 du GP d'Émilie-Romagne. Le Britannique était violemment sorti de la piste, conséquence d'un contact avec Valtteri Bottas alors que les deux hommes étaient en lutte pour la neuvième place.

"Ce sont les quatre moments de mes trois années [en F1] qui ont été plutôt durs sur le plan émotionnel", a-t-il commenté. "Il a fallu apprendre à les gérer. Je repense [au GP de Sakhir 2020] sans frustration ni rancœur. J'imagine que cela a fait de moi un meilleur pilote."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas