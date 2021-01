Décès de Jean Graton, créateur de Michel Vaillant

Célèbre auteur de bandes dessinées et évidemment connu des fans de sports mécaniques comme étant le créateur de Michel Vaillant, Jean Graton est décédé ce jeudi 21 janvier. "Il s’est éteint paisiblement à Bruxelles à l’âge de 97 ans, entouré des siens", ont annoncé les éditions Dupuis. Né à Nantes en 1923, Jean Graton était un dessinateur hors pair appartenant à la génération des monstres sacrés de la BD franco-belge, aux côtés des Goscinny, Uderzo, Charlier, Peyo, Roba, Franquin et consorts.

Auprès des passionnés de sports mécaniques, Jean Graton est connu pour leur avoir fait vivre les nombreuses aventures de Michel Vaillant. "Véritable ambassadeur du sport automobile, il a créé une famille, une entreprise et une marque, qui rayonnent encore aujourd’hui dans les librairies comme autour des circuits automobiles", rappellent les éditions Dupuis. "Parmi ces lecteurs de Michel Vaillant, plusieurs sont devenus pilotes de F1, parmi les plus grands, journalistes et même designers, Jean Graton savait transmettre sa passion avec style."

"Il avait le premier compris que pour raconter, il fallait s’inspirer du réel. Jean Graton a assisté aux courses à peu près partout dans le monde, se liant d’amitié avec les pilotes, les chefs d’écuries et les directions des circuits, accumulant des milliers de photos et de documents qui donnent à son travail le cachet de l’authenticité. Cela et son sens inné du mouvement et de la narration ont fait de Michel Vaillant une série exemplaire et respectée par tous les amoureux du sport auto."

Les aventures de Michel Vaillant sont plus d'une fois venues se mêler à la réalité, comme à l'époque de la Courage Vaillante aux 24 Heures du Mans 1997 (photo ci-dessous) ou, plus récemment, des Vaillante Rebellion, toujours sur la classique mancelle. Le Circuit de la Sarthe a également permis de tourner des scènes pour le long-métrage sorti en 2003. Le héros vit toujours ses aventures aujourd'hui sous l'impulsion de Philippe Graton, fils de Jean Graton.

