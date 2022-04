La décision de Volkswagen attendue dans les prochains jours

Ce n'est pas un secret, il ne manque plus que l'accord du conseil de surveillance de Volkswagen pour que le groupe s'engage en Formule 1 dans les prochaines années. Une décision qui serait désormais imminente, après avoir été reportée ces dernières semaines en raison du contexte géopolitique international.

Ce jeudi, l'agence Reuters croit savoir que le feu vert tombera dans les prochains jours, confirmant nos informations du mois dernier. Le conseil de surveillance de Volkswagen doit se pencher sur les propositions de Porsche (avec Red Bull) et d'Audi (avec McLaren), qui ont été établies ces derniers mois par les deux marques appartenant au groupe allemand. Ces possibilités devaient en fait être étudiées le 4 mars dernier. Néanmoins, en raison de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, d'autres sujets sont logiquement venus bousculer l'agenda.

La prochaine réunion du conseil de surveillance est fixée au mardi 5 avril, soit la semaine prochaine. Si aucune décision n'en ressort, elle pourrait alors être différée au 12 avril. "Nous espérons être en mesure de communiquer notre intention de nous engager en Formule 1 après ça", confirme une source citée par Reuters.

Verstappen au centre de l'échiquier

Plus que la question de l'engagement de Volkswagen dans la discipline, c'est la manière de le faire qui suscite le plus de questions, notamment sur le fait de le faire via un ou deux projets. Tout semble en place chez Red Bull pour entamer une collaboration avec Porsche à compter de 2026 puisque la structure Red Bull Powertains est en cours de développement et pourra ensuite être utilisée pour cette nouvelle alliance, tandis que le contrat du Champion du monde Max Verstappen a été prolongé jusqu'en 2028.

Max Verstappen entouré d'Adrian Newey et Helmut Marko à Djeddah.

Cette récente prolongation était un message très fort allant dans le sens de ce futur projet, ce que ne nie pas Helmut Marko. "Max Verstappen est clairement un personnage important dans toute cette partie d'échecs", reconnaît le consultant de Red Bull dans un entretien exclusif accordé à notre publication sœur Formel1.de. "La prise en compte de nouveaux constructeurs n'est pas absurde, mais il était très important pour toute l'équipe de dire : nous avons le meilleur pilote, le plus rapide. Après tout, il y a beaucoup de discussions, de tentatives et d'offres. Et quand on a quelqu'un comme lui dans l'équipe, ça encourage tous les membres de l'équipe à rester."

La tendance paraît donc toujours plus forte quant à la naissance d'un tandem Red Bull-Porsche, mais rien n'est encore gravé dans le marbre. "Tout est ouvert", assure Helmut Marko. "Nous menons des discussions dans toutes les directions. Je pense qu'il est logique que nous soyons le partenaire le plus attractif pour un constructeur."

Pendant ce temps, au sein du nouveau département Red Bull Powertrains, créé pour faire suite au retrait officiel de Honda, le travail ne manque pas. "Ils travaillent déjà sur le moteur répondant à la réglementation 2026, telle qu'on la connaît pour le moment, et nous sommes tout simplement satisfaits de pouvoir tenir ce calendrier", révèle Helmut Marko. "Red Bull Powertrains devrait être entièrement opérationnel à partir du milieu d'année. Ca veut dire que les bancs d'essai sont calibrés et qu'ils fonctionneront. Les autres installations sont également prêtes. En parallèle, bien sûr, nous devons aussi mettre en place une ligne de production, et il ne reste plus beaucoup de temps maintenant."

