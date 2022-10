Déçu par la stratégie, Alonso déplore le manque d'écoute d'Alpine

À première vue, la septième place signée par Fernando Alonso au Grand Prix du Japon semble être un bon résultat, mais la déception est présente – et pas seulement parce que son coéquipier Esteban Ocon s'est classé quatrième avec sept secondes d'avance.

Avec les chronos réalisés par Sebastian Vettel et Nicholas Latifi à la relance de la course, ces deux pilotes étant déjà passés des pneus pluie aux intermédiaires, les autres écuries se sont vite rendu compte de la nécessité de chausser les gommes à bandes vertes. Devancé par son partenaire en piste, Alonso a toutefois dû attendre le huitième tour pour passer dans la pitlane, perdant ainsi l'avantage sur Vettel. Ç'aurait pu être pire, Mercedes ayant décidé de faire rentrer ses deux pilotes dans la même boucle : George Russell, lui, a perdu quatre places dans l'histoire.

Par la suite, Alonso a effectué un second arrêt à six tours du but pour être équipé d'intermédiaires neufs et a vu son rythme s'améliorer de près de cinq secondes, d'où une certaine déception de ne pas l'avoir fait plus tôt quand son relais précédent a duré 14 boucles. En effet, septième au moment de son ultime changement de pneus, Alonso n'a pu remonter qu'à cette position, franchissant la ligne d'arrivée 11 millièmes de seconde après Vettel.

"La stratégie n'a pas fonctionné pour nous aujourd'hui", déplore Alonso. "Nous n'avons cessé de prendre les mauvaises décisions. D'abord, nous avons été les derniers à mettre les intermédiaires, nous avons perdu des places. Puis nous avons fait le second arrêt trop tard, à six tours de la fin, et j'ai fini à la place que j'occupais déjà avant. Dans les deux cas, je demandais à m'arrêter plus tôt, mais peut-être que mon micro ne marchait pas aujourd'hui."

Fernando Alonso (Alpine)

"Nous aurions dû nous arrêter à dix, onze ou douze tours de l'arrivée. Comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Nous nous sommes arrêtés à six tours de la fin. Nous avons perdu une opportunité."

Le rythme affiché par Zhou Guanyu, Lance Stroll, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, passés par la pitlane quelques tours plus tôt, était pourtant un bon indicateur. Alpine s'est également fait piéger par le drapeau à damier agité immédiatement après la fin du chronomètre, s'attendant à ce qu'un tour supplémentaire soit ajouté comme c'est obligatoire réglementairement au terme de la limite de deux heures, tandis que le règlement est plus flou sur le plafond de trois heures qui s'appliquait ici.

"Je crois que la course a été arrêtée un tour plus tôt – le drapeau à damier a été agité un tour plus tôt que prévu", estime Alan Permane, directeur sportif. "Je crois que quand Max [Verstappen] a franchi la ligne, il restait environ cinq secondes au chronomètre, et ils ont agité le drapeau à damier au [passage] suivant."

"Si la course avait duré comme nous nous y attendions, est-ce qu'[Alonso] aurait eu Sebastian [Vettel] ? Oui. Nous aurions probablement dû le faire un petit peu plus tôt, bien que ce ne soit pas facile à dire, car ses pneus s'usaient aussi lors de ce relais. Avec le recul, oui, nous aurions pu [rentrer au stand plus tôt]. Mais je ne crois pas que nous nous soyons vraiment rendu compte à quel point ça allait être facile de dépasser."

"Il en parlait plus tôt : devrions-nous envisager de rentrer au stand ? Et il aurait dû dépasser cinq voitures, alors nous nous sommes dit que ça n'allait pas le faire. Puis nous avons vu Zhou rentrer au stand, et il était cinq secondes au tour plus rapide. Alors nous avons décidé de le faire. Il faudra que nous étudiions ça. Mais il est certain que si la course avait duré un tour de plus – et elle aurait dû, à mon avis – il aurait été devant Sebastian."

Propos recueillis par Adam Cooper et Jamie Klein