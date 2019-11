Le détail des dégâts sur le fond plat de Hamilton à Mexico

La Mercedes #44 a été endommagée dès le premier tour quand, alors qu'ils étaient côte à côte dans le virage 1, Max Verstappen a légèrement perdu l'arrière de sa Red Bull, dont le pneu arrière gauche est venu se loger dans le fond plat de Lewis Hamilton. Le Britannique n'a évidemment pas pu percevoir l'étendue des dégâts de cette zone hautement importante dans la performance aérodynamique des F1 modernes, mais a ressenti leur impact dans le comportement de sa monoplace. À l'arrivée, il s'est d'ailleurs vite enquis de l'état de sa W10.

Et les images ci-dessous sont claires quant à la réalité des dommages subis :

Les ailettes verticales ont ainsi disparu, tout comme une partie des fentes et plus globalement du bord d'attaque du fond plat. Tous ces éléments visent en temps normal à permettre à l'air de s'écouler vers l'extérieur en passant sur le dessus du plancher, ce qui permet de le "sceller" en empêchant l'air sale de s'y engouffrer et d'affecter la performance du diffuseur. Avec de tels dégâts, une moitié du diffuseur a plus travaillé que l'autre, faisant donc pencher l'équilibre de la monoplace vers un côté.

Hamilton a expliqué en conférence de presse avoir dû adapter ses réglages et son pilotage pour contrer les effets de ce déséquilibre, tout en affirmant qu'il n'avait jamais été totalement à l'aise. "En fait, je ne savais pas ce qui manquait ou était endommagé, mais l'équilibre était très différent."

"L'arrière était assez faible donc je glissais particulièrement dans les [virages à] haute vitesse. J'ai donc dû pas mal modifier mes réglages et je devais la piloter un petit peu différemment car, comme la stabilité de l'arrière n'était pas la même, il n'était pas possible d'attaquer de la même manière à l'entrée des virages. Je découvrirai probablement plus tard ce que nous perdions, mais j'imagine une bonne paire de dixièmes, probablement, juste en raison des dégâts sur le fond plat. C'est une zone assez sensible où se situent les pneus."

Les dégâts de Hamilton à Mexico étaient plus importants, en comparaison, que ceux du fond plat en Australie où le Britannique avait terminé second mais en étant incapable de suivre le rythme de Valtteri Bottas qui l'avait devancé de plus de 20 secondes à l'arrivée.

