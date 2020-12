Démission surprise du patron de Ferrari, Louis Camilleri

C'est tard jeudi soir que Ferrari a annoncé la démission de son directeur général, Louis Camilleri, avec effet immédiat. Ce départ surprise est justifié par des "raisons personnelles" mais semble prendre de court le constructeur italien, qui n'est pas en mesure d'annoncer le nom de son remplaçant dans l'immédiat. L'intérim sera donc assuré par le président exécutif John Elkann en personne. L'annonce du départ de Camilleri est tombée en même temps que celle du groupe Philip Morris, indiquant que l'Italien quittait également ses fonctions au conseil d'administration de l'entreprise.

Louis Camilleri a pris ses fonctions chez Ferrari à l'été 2018, à la suite du décès brutal de Sergio Marchionne. Sous sa direction, la marque a connu une croissance solide, en dépit de la récente crise provoquée par la pandémie de COVID-19. Depuis un peu plus de deux ans, l'action Ferrari est notamment passée de 113 à 179 euros. Il s'est également impliqué fortement dans la vie de l'écurie de Formule 1, assistant à plusieurs Grands Prix tout en maintenant un contact étroit avec Mattia Binotto, directeur de l'équipe.

"Ferrari a été une partie de ma vie et en être le directeur général a été un grand privilège", explique Louis Camilleri. "Mon admiration pour les hommes et les femmes extraordinaires de Maranello, ainsi que pour la passion et l'investissement qu'ils déploient, n'a pas de limite. Je suis fier des nombreuses réalisations de l'entreprise depuis 2018 et je sais que les meilleures années de Ferrari restent à venir."

Désormais seul aux commandes en attendant la nomination d'un successeur, le président exécutif de Ferrari, John Elkann, a salué le bilan de Camilleri : "Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à Louis pour son dévouement sans faille en tant que directeur général depuis 2018, et membre de notre conseil d'administration depuis 2015. Sa passion pour Ferrari a été sans limite et sous sa direction, l'entreprise a réaffirmé sa position comme l'une des plus grandes du monde, capitalisant sur son héritage unique et sa quête d'excellence. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, une longue et heureuse retraite."