Coronavirus : Ron Dennis lance une opération d'aide

Une initiative nommée SalutetheNHS.org a été créée ces derniers jours pour soutenir les services de santé nationaux britanniques (National Health Service), et c'est Ron Dennis qui est à la tête de cette opération visant à fournir trois mois de repas aux travailleurs du secteur médical qui luttent contre le coronavirus dans les hôpitaux. Dennis et sa famille ont donné un million de livres, soit près de 900 000 euros, pour s'assurer que les soignants des services de soins intensifs, des urgences, ainsi que les anesthésistes, puissent être nourris sans débourser une seule livre.

"C'est une période durant laquelle tout le monde, individus et entreprises, doit faire front et se joindre à l'effort pour combattre le COVID-19", a déclaré le Britannique. "Nous sommes tous ensemble dans cette situation. Je suis ravi de mener cette initiative pour m'assurer que les travailleurs vitaux du NHS aient des repas nourrissants alors qu'ils enchaînent les heures pendant ce combat. Cela permet qu'ils aient une chose en moins face à laquelle s'inquiéter."

"Nous avons appelé cela SalutetheNHS.org car je pense que nous sommes tous impressionnés par le travail qu'ils font pour sauver des vies. C'est un effort logistique énorme pour mettre en place une opération majeure et professionnelle de livraison de nourriture en partant presque de rien, le tout en une semaine. J'ai été impressionné par les choses fantastiques que nous avons réussies ensemble jusqu'ici, mais nous avons besoin du soutien de tout le monde, et de dons afin de pouvoir faire vivre cette opération."

L'organisation a débuté la livraison des repas ce lundi au John Radcliffe Hospital d'Oxford, et en fera de même au Great Ormond Street Hospital de Londres dans une semaine. Un programme sera ensuite mis en place pour répéter le schéma utilisé par SalutetheNHS.org dans d'autres hôpitaux désignés par le gouvernement. Dennis s'est entouré de partenaires différents pour cela, à l'image du transporteur Yodel, du restaurateur Absolute Taste, qui fournit déjà la nourriture au McLaren Technology Centre, ainsi que des supermarchés Tesco. Le PDG de la célèbre chaîne ne cache pas sa fierté de lutter à sa manière contre la pandémie.

"Nous assurer que les familles puissent acheter les produits essentiels nécessaires en toute sécurité a été notre priorité durant les dernières semaines, et nous sommes heureux de pouvoir désormais aider les travailleurs du NHS en première ligne en donnant de la nourriture et des ingrédients qui permettront de leur fournir un million de repas grâce à SalutetheNHS.org", a déclaré Dave Lewis. "Le COVID-19 a rappelé à notre pays le rôle critique des travailleurs essentiels et, de la part de mes collègues chez Tesco, je voudrais remercier sincèrement le personnel du NHS pour tout ce qu'ils font."

