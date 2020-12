Le départ de Camilleri prive Ferrari d'un soutien de poids en F1

La démission surprise du directeur général de Ferrari, Louis Camilleri, a été vécue en premier lieu comme un coup dur au sein de l'écurie du constructeur italien. Présent à Abu Dhabi pour diriger l'équipe ce week-end, en l'absence de Mattia Binotto, le directeur sportif Laurent Mekies a confirmé que ce scénario n'avait pas été envisagé et qu'il avait pris de court tout l'état-major de la Scuderia.

"Vous savez, c'était une surprise pour nous tous lorsque nous avons reçu l'information de notre président", confie le Français. "Aucun d'entre nous n'était au courant. C'est ainsi dans ce genre de situation. Vous avez vu ce que notre président a communiqué pour en expliquer les raisons. C'est compréhensible. Apparemment il a été fortement touché par le COVID, et même si sa vie n'était pas en danger, c'était dur. Je suis sûr que ce n'est pas la seule raison. Mais j'imagine qu'au stade où il en est, c'est quelque chose qui a certainement joué, c'est probablement quelque chose qui vous fait réfléchir différemment quant aux priorités."

Avec le départ de Louis Camilleri, la Scuderia perd un dirigeant très estimé, qui lui a apporté un soutien sans faille malgré une saison 2020 plus difficile que jamais, ce qu'a tenu à souligner fortement Laurent Mekies.

"C'est dommage compte tenu du soutien que nous recevions de la part de Louis, de Piero Ferrari, de notre président John [Elkann] par l'intermédiaire de Mattia, et qui a été incroyable ces deux dernières années, surtout cette année en période de crise", insiste-t-il. "On dit toujours que c'est en temps de crise que l'on voit comment les choses se passent, et le soutien a été incroyable. Il a sûrement été l'un de ceux qui ont donné le ton pour apporter ce soutien."

"La bonne nouvelle pour nous, c'est que notre président assure les responsabilités par intérim, et ça ne pourrait pas être mieux pour nous apporter de la stabilité et de la continuité dans le soutien. Nous allons essayer de terminer la saison sur une bonne note, tous ensemble, ici comme à l'usine avec Mattia et toute l'équipe de développement."

Profitant de s'exprimer devant la presse vendredi soir dans le paddock de Yas Marina, Laurent Mekies a également donné des nouvelles rassurantes de Mattia Binotto, rentré en Italie sans assister au dernier Grand Prix de la saison après être tombé malade.

"Il n'était pas très en forme lorsque nous étions ensemble lundi et mardi à Bahreïn, donc les médecins lui ont recommandé de rentrer en Italie pour se soigner correctement", précise-t-il. "Ça n'a rien à voir avec le COVID. Il va mieux. Nous avons discuté une dizaine de fois aujourd'hui [vendredi], donc il est très actif. Il se remet bien. Je suis sûr qu'il sera avec nous à distance tout au long du week-end, comme lorsqu'il n'était pas physiquement sur le circuit, et tout reviendra rapidement à la normale."