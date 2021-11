Le départ, "la clé" de la pole de Bottas face à Verstappen

Contrairement au Grand Prix d'Italie, Valtteri Bottas profite au Brésil de tous les avantages liés à la victoire en Qualifications Sprint. En plus de marquer trois points, le pilote Mercedes signe également la pole position du Grand Prix de São Paulo.

Deuxième sur la grille, Bottas a opté pour une stratégie agressive en chaussant les pneus tendres et le pari a payé : au départ, le Finlandais a pris un meilleur envol que le premier, Max Verstappen, et a hérité du commandement dès le premier virage. Une fois installé en tête, Bottas n'a plus été inquiété jusqu'au drapeau à damier, malgré le début de dégradation de ses enveloppes à flancs rouges.

Interrogé par Felipe Massa en sortant de sa monoplace, Bottas a estimé que la pole position acquise ce samedi s'était jouée lors de ce départ réussi. "Je pense que le départ a été la clé aujourd'hui", a commenté le pilote Mercedes. "Nous avons aussi fait un petit pari avec le pneu tendre. Nous savions que nous allions en bénéficier au départ et ça a marché. Ensuite, il fallait simplement essayer de survivre jusqu'à la fin, c'était assez difficile mais Max a quand même eu des difficultés à me suivre dans certains virages donc je suis heureux que tout ait parfaitement fonctionné."

De son côté, Verstappen s'est montré plus conservateur dans sa stratégie en prenant part au sprint avec des pneus mediums, moins performants que les gommes tendres mais plus endurants. En plus d'avoir été doublé par Bottas à l'extinction des feux, le pilote Red Bull a également été effacé par Carlos Sainz quelques mètres plus loin.

Ainsi, Verstappen s'est montré peu surpris par son manque de performance au départ : "Le départ n'était pas le meilleur mais nous étions sur un composé plus dur, bien sûr. Donc cela ne nous a pas aidés. Ce n'était pas facile de mettre de l'énergie dans les pneus, surtout ici [à Interlagos]."

Le Néerlandais a pourtant eu l'opportunité de récupérer la première position lorsque le rythme de Bottas a baissé. Revenu à moins d'une seconde du Finlandais, ce qui lui a permis d'activer son DRS en ligne droite, Verstappen a rapidement capitulé en raison des perturbations aérodynamiques. L'air sale créé par la W12 frappée du numéro 77 ne lui permettait pas de se rapprocher suffisamment dans le dernier secteur pour profiter de l'avantage du DRS dans la ligne droite principale.

"Je pense que le rythme était très bon mais ici, une fois que l'on se rapproche de quelqu'un, on ne peut pas le doubler", a déploré Verstappen. "Vous savez, [les Mercedes] sont rapides en ligne droite donc il faut vraiment réussir son dernier virage pour être en mesure de dépasser [au premier virage] mais cela n'a pas été possible aujourd'hui. Nous essaierons encore demain."