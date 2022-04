Le départ, encore un point noir pour Alfa Romeo

La préparation de la saison 2022 n'a pas été de tout repos pour Alfa Romeo, qui a dû affronter de nombreux problèmes lors des essais de pré-saison. Parmi les soucis de l'équipe, un embrayage récalcitrant a rendu les départs difficiles, si bien que la moitié des essais d'envols réalisés par Valtteri Bottas et Zhou Guanyu "étaient mauvais", selon le pilote finlandais.

Alfa Romeo n'est pas parvenu à trouver de remède miracle pour le premier Grand Prix de la saison, qui a vu Bottas perdre huit positions dans le premier tour. Son coéquipier n'était pas en reste, il a lui aussi dégringolé au classement à la suite de l'activation du système anti-calage. Une semaine plus tard, en Arabie saoudite, le même problème lui a fait perdre six places dans les premiers mètres de course.

"Je pense que notre départ était bon, il n'était pas trop mauvais", a d'abord soutenu le Chinois. "Daniel [Ricciardo] a pris un départ un peu meilleur et on s'est tous retrouvés serrés au premier virage. J'ai dû quitter la piste pour éviter l'accrochage, on s'est quand même touchés, et l'anti-calage s'est de nouveau activé. Honnêtement, je n'ai aucune réponse ou explication face à ça. Clairement, ce problème est la priorité numéro un pour la prochaine course parce qu'au niveau du rythme en course, [nous étions] encore rapides, nous avions l'opportunité de nous battre pour des points."

"Je pense que l'anti-calage n'aide pas pour le départ, bien sûr, parce qu'il est lié à l'embrayage et que cela a un effet sur tout ce qui concerne le rythme d'embrayage. Voyons ce qui se passera en Australie mais c'est le problème que nous devons régler."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

De l'autre côté du garage, Bottas a connu un envol beaucoup plus doux qu'à Bahreïn, bien que le Finlandais ait encore dû composer avec des vibrations sur l'embrayage. Il espère qu'Alfa Romeo trouve la solution à ce problème avant le Grand Prix d'Australie, prochaine manche du calendrier.

"Je pense que [le départ] était OK, peut-être pas le meilleur départ de la grille mais c'était un bon départ", a-t-il affirmé. "Il y avait encore un tout petit peu de vibrations dans la première partie du départ mais rien de grave. Je pense que nous commençons à comprendre le problème. J'espère que nous prendrons de bons départs d'ici l'Australie."

La course de Bottas s'est arrêtée après 36 tours en raison d'une surchauffe moteur, celle de son coéquipier s'est conclue par une arrivée en onzième position, après avoir reçu deux pénalités. Et même si Alfa Romeo n'a pas augmenté son total à Djeddah, Zhou affirme que la monoplace a gagné en performance.

"Pour ma part, je pense que la voiture a fait un grand pas en avant à Djeddah par rapport à Bahreïn", a-t-il ajouté. "En raison de la configuration [de la piste], nous ne nous attendions pas à être si compétents (sic) ici mais nous l'avons été. Donc c'était bien. Il semble que nous ayons eu une voiture meilleure ou plus forte en course qu'en qualifications. De mon côté, il n'y a eu qu'un problème d'embrayage. Sans ça, toute la course aurait été beaucoup plus facile."