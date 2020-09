Sur le départ, Vettel ne regrette pas ses années Ferrari

Avec 110 départs en Grand Prix et 14 succès, Sebastian Vettel est le quatrième pilote ayant le plus couru pour Ferrari, et le troisième plus victorieux. Malgré tout, l'Allemand n'est pas parvenu à rééditer l'exploit de son héros d'enfance Michael Schumacher en apportant à la Scuderia son premier titre mondial des pilotes depuis Kimi Räikkönen.

Ferrari a finalement décidé de se séparer de Vettel avant même le véritable début de la saison 2020, préférant le remplacer par Carlos Sainz. L'intéressé ressent forcément une pointe de déception mais souhaite se concentrer sur les aspects positifs de ses six années à Maranello.

"Naturellement, je n'ai pas rejoint Ferrari pour le principe de rejoindre Ferrari, ni pour gagner seulement des courses, mais pour remporter des championnats, qui plus est de la bonne manière", déclare Vettel. "Bien sûr, à cet égard, on peut dire que nous avons échoué : nous n'avons pas remporté le championnat. Je pense que nous avons connu de bons moments et des temps forts que je n'aurais pas voulu manquer. J'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment aidé. Je me suis fait des amis, peut-être pour la vie. Je ne regrette donc pas les années que j'ai passées avec Ferrari. C'est une grande partie de ma vie."

"Ferrari a toujours eu une place spéciale dans mon cœur : quand j'étais petit, je regardais Michael [Schumacher] courir chez Ferrari. Nous avons connu de bons moments, des mauvais aussi, mais ça arrive, et il est probablement temps de passer à autre chose pour les deux parties."

Le seul projet intéressant à être présenté à Vettel pour l'an prochain est finalement celui de l'écurie Racing Point, qui sera rebaptisée Aston Martin en 2021. Sa voiture est intrinsèquement la troisième plus rapide cette saison, et compte tenu du gel des monoplaces, cela devrait rester le cas. De surcroît, elle a l'ambition de faire encore mieux.

"L'équipe a un énorme potentiel", estime Vettel. "Je pense qu'elle comprend d'excellentes personnes, des gens intelligents, et je suis impatient d'aider à montrer ces qualités et de le démontrer aussi avec les résultats. C'est toujours super d'avoir de très bons résultats d'emblée, mais tout ça n'est qu'un début. J'ai hâte de contribuer à cette croissance et j'apprécie le travail qui m'attend."

Directeur de Mercedes AMG F1 mais surtout actionnaire du constructeur Aston Martin, Toto Wolff est enthousiasmé par l'arrivée du quadruple champion du monde. "J'ai des parts dans Aston Martin, donc de ce point de vue-là, c'est super", déclare Wolff à Sky Sports F1. "Le marché allemand est le deuxième plus important."

L'Autrichien ne manque pas de rappeler les 48 victoires remportées par Vettel depuis le début des années 2010 ; seul Lewis Hamilton fait mieux, avec 79 succès. "Je trouve ça super pour la F1 que Seb reste, il est le second pilote le plus victorieux de cette décennie, et il est important pour la F1 que quelqu'un comme Seb, qui est dans la fleur de l'âge, ne quitte pas la F1. De plus, il va apporter énormément de connaissances à Aston Martin, avec Lance [Stroll], qui progresse vraiment et est désormais à un super niveau", conclut Wolff.

