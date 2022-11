Dernières qualifications de Vettel : "Une drôle de sensation"

Dans moins de 24 heures, Sebastian Vettel ne sera plus un pilote de Formule 1. Le quadruple Champion du monde a décidé de prendre sa retraite à l'issue de la saison 2022, qui arrive à son terme ce week-end à Abu Dhabi.

Mais avant de faire ses adieux dans ce qui sera son 299e Grand Prix en catégorie reine, Vettel devait se qualifier. Un exercice assez simple pour celui qui a décroché 57 pole positions dans sa carrière – dont 15 en 2011, ce qui constitue un record – toutefois l'Allemand devait cette fois-ci composer avec de fortes émotions.

"C'était un peu émouvant avant de monter dans la voiture", a reconnu Vettel, interrogé par Motorsport.com. "Mais une fois dedans, je n'ai plus pensé qu'aux qualifications. Avant les qualifications, j'ai pensé à ceux qui n'étaient pas ici, soit parce qu'ils ne sont plus parmi nous, soit parce qu'ils n'ont pas pu venir. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, ce qui est très spécial. Je dois admettre que c'est une drôle de sensation mais dès que je saute dans la voiture et prends la piste, je suis assez occupé. Je pense donc que c'est bon signe."

Souvent éliminé en Q1 cette année, Vettel a brillé pour sa dernière apparition en égalant sa meilleure performance de la saison en qualifications. Le pilote Aston Martin a décroché la neuvième place et s'élancera demain en cinquième ligne, sur le côté propre de la piste.

"Je pense que c'était une bonne séance, je suis satisfait de la façon dont la séance s'est déroulée", a résumé Vettel, qui a toutefois croisé à trois reprises le chemin des monoplaces de Red Bull, dans un tour de chauffe, alors qu'il était dans un tour rapide : "Dans les tours précédant la Q3, il y avait toujours une Red Bull dans le dernier virage. Même dans un film ça n'arriverait probablement pas. Mais la voie était libre dans le dernier tour [en Q3]."

À Abu Dhabi, les récents adieux des pilotes à la F1 ne se sont pas vraiment bien passés : Kimi Räikkönen a été trahi par sa mécanique l'an passé et Fernando Alonso, avant son come-back, avait échoué à la porte des points en 2018. Ce dernier a à cœur de voir Vettel réaliser une belle performance pour sa dernière et puisque le pilote Alpine s'élancera à ses côtés, en dixième position, il veillera à ce que rien ne lui arrive au départ.

"Ce n'est pas que nous essayons de l'aider mais nous essayons de garder un œil sur lui quand nous le voyons dans les rétroviseurs ou quand il est dans un tour rapide parce que nous voulons qu'il passe un week-end sans problème", a expliqué Alonso. "Même demain, je crois qu'il part neuvième, moi dixième, donc je vais prendre soin de lui au départ et dans le premier tour. Espérons que nous verrons tous les deux le drapeau à damier."

Propos recueillis par Adam Cooper