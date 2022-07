Destins croisés pour Leclerc et Sainz en essais libres

L'optimisme est de mise chez Ferrari à l'issue des premiers essais du Grand Prix de Hongrie. La première séance a vu Carlos Sainz signer le meilleur temps avec un dixième d'avance sur Max Verstappen et trois sur Charles Leclerc ; en fin d'après-midi, l'Espagnol a grappillé moins d'un dixième sur sa référence précédente et a basculé au troisième rang, à deux dixièmes du nouveau leader Leclerc. Des destins croisés, non sans lien avec les réglages testés sur le Hungaroring.

"Dès que je suis sorti des stands en EL1, je me suis senti très à l'aise et très content de l'équilibre de la voiture, mais on a évidemment toujours le sentiment qu'il y a des choses à améliorer et à trouver", a commenté Sainz vendredi soir. "Nous avons testé quelques réglages différents pour les EL2, ce qui nous a fait perdre un peu de confiance et de performance, mais nous savons exactement pourquoi. Pour demain et dimanche, nous croyons pouvoir revenir là où nous étions en EL1 et redevenir plus compétitifs."

"Cette journée a été bonne pour tester quelques choses car les conditions étaient très stables au fil de la journée. Nous sommes certainement parvenus à éliminer quelques doutes quant à la direction à suivre pour le reste du week-end. Ça a été un vendredi très intéressant – appelons-le une journée d'essais – et pour demain et dimanche, nous ferons tout ce que nous pensons être plus compétitif."

Quant à l'exploitation des pneus tendres : "Je n'ai pas fait un tour parfait dans ma première tentative, cela devrait représenter un peu de temps au tour ici. De plus, le tour était plein de trafic ; j'ai donc bon espoir que nous puissions aller plus vite samedi et dimanche."

Le bilan est donc similaire mais opposé du côté de Charles Leclerc, qui a gagné six dixièmes entre les deux séances d'essais libres.

"La journée a été très productive", s'est satisfait le Monégasque. "Nous avons changé beaucoup de choses sur ma voiture. Je pense que les EL1 ont été relativement délicats, en EL2 nous avons emprunté le bon chemin, alors j'ai bon espoir que nous ayons fait le bon travail pour dimanche."

Quant à savoir s'il pouvait conserver ce rythme pour le reste du week-end, Leclerc s'est inquiété de la pluie attendue pour les qualifications – même si les prévisions actuelles sont finalement un peu plus clémentes : "Je ne sais pas. On dirait qu'il va pleuvoir demain, alors il faut maîtriser ça, et évidemment mettre les pneus dans la bonne fenêtre, ce qui est toujours difficile dès qu'il pleut. Ce sera notre priorité pour demain. Si nous parvenons à les mettre dans la bonne fenêtre, nous pourrons espérer maintenir cet avantage."