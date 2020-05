Les petits détails qui montrent que Mercedes ne lâche rien

La voiture de 2017 disposait d'un seul pilier qui, avec le T-Wing, croisait l'échappement et surmontait la structure d'impact.

Toro Rosso, qui a toujours innové, a été le premier à croiser l'échappement avec le montant de l'aileron arrière. On pense que cela a non seulement apporté des avantages au niveau de l'installation, mais aussi amélioré la dispersion du panache d'échappement à la sortie du tuyau principal.

L'aileron arrière illégal de la Renault R.S.17

Photo de: Giorgio Piola

Il pourrait être facile de conclure que vous pourriez utiliser un support en col de cygne et bénéficier des avantages aérodynamiques qui découlent de son utilisation, puis simplement le connecter à l'activateur du DRS pour en tirer encore plus d'avantages. Cependant, une interprétation de ce principe par Renault, en 2017, a créé un précédent, l'équipe ayant dû ajouter une section de carrosserie entre le pilier et le plan principal pour se conformer à la réglementation.