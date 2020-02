Les détails techniques repérés mercredi à Barcelone

Le volant de la McLaren MCL35 1 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Cette photo du volant de la McLaren MCL35 permet de découvrir les nombreux boutons qu'il comporte et les multiples fonctionnalités associées.

Valtteri Bottas au volant de la Mercedes F1 W11 2 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Cette vue arrière de la Mercedes W11 permet d'en apprendre davantage sur la monoplace de cette saison. L'intégration est plus resserrée, avec une ouverture plus étroite pour le refroidissement. Parmi les autres nouveautés, on note l'aileron médian que l'on peut voir sortir de chaque côté de l'ouverture de refroidissement, avec une dérive abaissée. Fascinantes également les ailettes suspendues juste à côté de chaque pneu.

Robert Kubica au volant de l'Alfa Romeo Racing C39 3 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Sur cette photo, l'attention se porte sur le Halo de l'Alfa Romeo C39, doté d'une ailette. Ce design a été vu chez plusieurs écuries depuis l'introduction du dispositif de protection du cockpit, mais il devient de plus en plus esthétique.

Valtteri Bottas au volant de la Mercedes F1 W11 4 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Ici Valtteri Bottas au volant de la Mercedes W11 juste avant la pause déjeuner de mercredi. On note la petite rangée de sondes de Kiel montée sur le fond plat, près de la "bouteille de coca".

L'arrière de la Racing Point RP20 5 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Cette vue détaillée de l'aileron arrière de la RP20 montre la synergie entre sa conception et celle de la Mercedes de l'an dernier. Non seulement on retrouve la découpe supérieure en dents de scie, mais également les doubles fentes : tout cela est pensé pour réduire la traînée aérodynamique.

Le nez de la Ferrari SF1000 6 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Une vue détaillée sur l'extrémité et le "chasse-neige" à l'avant de la SF1000. Tous les deux ont été redessinés et optimisés.

L'aileron avant de la Ferrari SF1000 7 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images L'aileron avant de la Ferrari peut sembler similaire à celui de l'an dernier, mais il comporte plusieurs modifications visant à améliorer la performance. On découvre un bord de fuite ondulé sur le plan principal, qui se retrouve également sur les volets situés au-dessus. C'est un ajustement subtil mais qui est purement destiné à la performance en stabilisant davantage l'avant de la monoplace.

La Racing Point RP20 8 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Une vue de profil fantastique de la RP20 et de ses nombreux appendices aérodynamiques entre la suspension avant et le ponton. On remarque les petite ailettes sous le triangle supérieur, le fond plat canelé et détaché sous le déflecteur en forme de store vénitien, ainsi que les éléments pour dévier le flux d'air entre le ponton et le déflecteur vertical.

Les freins avant de la Red Bull RB16 9 / 18 Photo de: Giorgio Piola L'assemblage des freins avant sur la Red Bull permet de constater comment le flux d'air est pris en charge par l'ouverture agrandie afin de le faire circuler dans la structure.

L'aileron avant de la Red Bull RB16 10 / 18 Photo de: Giorgio Piola Red Bull a mené des tests de flexibilité de son aileron avant à l'aide des petits autocollants situés sur la dérive latérale. Ils font office de point de référence pour une caméra haute vitesse qui enregistre tous les mouvements.

La Ferrari SF1000 11 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Les mécaniciens Ferrari procèdent à des ajustements sur la suspension arrière de la SF1000. On aperçoit les différentes aubes directrices sur le tambour de frein, qui gèrent le flux d'air circulant entre la jante et le tambour.

L'avant de la Renault R.S.20 12 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Cette vue permet de découvrir comment Renault gère la circulation du flux d'air qui passe sous la voiture.

Les freins avant de la Renault R.S.20 13 / 18 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Cette vue détaillée des freins avant de la R.S.20 révèle plusieurs détails : l'utilisation d'une grille pour empêcher de gros débris d'entrer dans les écopes, de l'adhésif gris pour fermer le canal vertical, et le petit tube de Pitot qui prend des mesures au niveau de l'ouverture principale.

Daniil Kvyat au volant de l'AlphaTauri AT01 14 / 18 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images L'arrière de l'AlphaTauri AT01 avec de la peinture de visualisation aérodynamique sur le diffuseur.

Kevin Magnussen au volant de la Haas VF-20 15 / 18 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Cet angle permet de voir comment certains aspects de la Haas interagissent entre eux. Par exemple, le T-wing dépasse de chaque côté du Halo et permet de comprendre ce que l'équipe cherche à fair avec le flux d'air.

La McLaren MCL35 16 / 18 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images Cette vue arrière de la MCL35 montre les différentes solutions de T-wing utilisées d'une écurie à l'autre. Il y a ici de petits supports sur l'extérieur pour améliorer la stabilité.

Nicholas Latifi au volant de la Williams FW43 17 / 18 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images La Williams FW43 avec de la peinture de visualisation aéro au niveau des déflecteurs. L'équipe cherche ainsi à corréler les données récoltées en piste avec celles de l'usine.