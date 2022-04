Ces 2°C qui ont placé Hamilton "dans une situation difficile"

La fin de course de Mercedes lors du Grand Prix d'Australie a notamment été marquée par le duel à distance entre George Russell et Lewis Hamilton pour la troisième place de la course. Le plus jeune des deux pilotes a finalement rallié l'arrivée à cette position. Auparavant, il avait profité de l'intervention du second Safety Car alors qu'il ne s'était pas arrêté, ce qui lui a permis de chausser des pneus à moindres frais et de gagner une place sur, entre autres, son septuple Champion du monde de coéquipier.

Alors que l'écart se situait autour de la seconde entre les deux W13 dans la dernière partie de l'épreuve, un message radio sans contexte a été diffusé par la réalisation TV, dans lequel Hamilton était entendu dire : "Vous me placez dans une position vraiment difficile". Certains observateurs et fans ont tôt fait de lier cela à un mécontentement vis-à-vis de l'arrêt au stand juste avant la voiture de sécurité qui a ensuite permis à Russell de le passer, et d'aucuns sont allés jusqu'à suggérer que le #44 essayait de faire pression sur son écurie afin d'échanger les positions.

Toutefois, une écoute des communications radio avec son ingénieur de course Peter Bonnington laisse apparaître un scénario plus terre à terre et s'étalant sur plusieurs tours :

Tour 49 - Bonnington : "Lewis, tu dois introduire une petite dose de lift and coast [relâcher l'accélérateur avant la zone de freinage d'être en roue libre, et ainsi réduire l'utilisation du moteur et sa consommation, ndlr] pour la température de l'unité de puissance."

L'ingénieur donne ensuite à son pilote pendant plusieurs tours les temps réalisés par certains concurrents, aucun autre sujet n'est abordé.

Tour 53 - Bonnington : "Tu as besoin d'un peu plus de lift and coast pour la température de l'unité de puissance, plus de lift and coast pour la température de l'unité de puissance."

Tour 54 - Hamilton : "Les gars, vous me placez dans une situation vraiment difficile..."

Lewis Hamilton félicite George Russell pour son premier podium avec Mercedes.

La "situation difficile" évoquée par Hamilton correspond donc à l'obligation d'accentuer le lift and coast, alors même qu'il avait son équipier à portée (ce qui contribuait évidemment à accentuer la nécessité de refroidir son unité de puissance). Quand le premier ordre intervient au 49e tour, les deux pilotes Mercedes sont séparés de 1,3 seconde et l'écart oscillera entre 1,0 et 1,4 seconde lors des cinq tours suivants. Le second ordre de son ingénieur, en revanche, lui fait perdre tout espoir de pouvoir lutter, puisqu'il perdra environ une demi-seconde par tour à partir de là.

Dans son habituelle vidéo de débriefing des Grands Prix, Mercedes a précisé les raisons qui l'ont poussé à demander à Hamilton de moins solliciter son moteur : "Tout tournait autour du refroidissement du moteur et du maintien de l'unité de puissance au frais pendant la course", a expliqué le stratège en chef de l'écurie, James Vowles. "Nous poussons tout à la limite, comme vous pouvez l'imaginer, et l'un de ces éléments est le refroidissement du moteur, et on le fait en fermant la carrosserie ou en changeant le design des ouïes à l'arrière de la voiture."

Les conditions climatiques du dimanche, journée déjà envisagée comme la plus chaude du week-end, ont eu une influence sur la difficulté du refroidissement. "Cette décision est prise le samedi, mais évidemment nous courons le dimanche, 24 heures plus tard. Et dans ce cas particulier, la température ambiante était d'un, peut-être deux degrés plus élevée que ce que nous avions prévu et en conséquence, nous – et pas seulement nous, on l'aurait entendu dans toutes les équipes – étions à la limite de ce que le moteur et l'unité de puissance peuvent supporter en termes de besoins de refroidissement."

"Et en course, lorsque l'on suit une voiture, cela a voulu dire que Lewis a dû faire des compromis, il a dû sortir de l'air sale de la voiture devant lui et s'assurer qu'il avait de l'air frais et propre dans les radiateurs pour faire baisser la température de l'unité de puissance, mais faire cela rend la lutte contre la voiture devant incroyablement difficile et c'est pourquoi son message est arrivé."