Le plan pour 2 GP d'Autriche obtient le feu vert du gouvernement

Après des semaines de discussions entre la F1, le tracé de Spielberg et les autorités locales, un plan visant à prendre toutes les précautions possibles face à la pandémie de COVID-19 a été approuvé. Plus tôt cette semaine, le ministre de la santé, Rudi Anschober, a déclaré que le gouvernement avait "terminé" son évaluation de ce projet et qu'une décision serait annoncée "immédiatement après la Pentecôte". Il semble toutefois que les choses aient avancé plus rapidement que prévu et que le feu vert a été donné quelques jours avant que la Formule 1 ne révèle officiellement son projet pour le démarrage de la saison en Europe.

Ainsi, selon la publication autrichienne Die Motorprofis, le plan de sécurité pour deux week-ends de course a été approuvé avec, c'est une surprise, la présence autorisée d'un nombre limité de spectateurs. Malgré tout, ce ne sont que 500 personnes supplémentaires qui auraient le droit d'être présentes, sans plus de détails pour le moment.

Avant même que le gouvernement ne soutienne ce projet, Ross Brawn, le manager sportif de la discipline reine, avait évoqué l'idée d'une "biosphère" afin d'isoler le plus possible le personnel F1 du monde extérieur une fois sur place. Dans ce cadre, l'idée est de faire atterrir des avions charters sur la base militaire proche du Red Bull Ring. Sur le plan pratique, toute personne se rendant en Autriche pour la Formule 1 devra avoir été testée pour le SARS-CoV-2 avant d'entrer sur son territoire et disposer d'un certificat médical en bonne et due forme. Sur place, les équipes devront rester entre elles, dans des logements qui leur seront spécialement réservés.

ORF.at a indiqué samedi qu'une confirmation finale était nécessaire de la part de la direction de la santé de Styrie et de l'administration du district de Murtal. Cependant, une objection de ce côté serait "plutôt inattendue".

Si les deux courses de Spielberg se passent bien, la saison pourrait se poursuivre ensuite sans week-end de pause avec une course dès le 19 juillet sur le tracé du Hungaroring. Ensuite, deux courses à Silverstone sont prévues début août mais leur tenue dépendra d'une exemption accordée par le gouvernement britannique à la F1 concernant l'application de la quarantaine de 14 jours à l'entrée sur le territoire.

