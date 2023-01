Deux papes chez Alpine, cela convient à Szafnauer

Voilà un an qu'Otmar Szafnauer a quitté l'écurie Aston Martin pour rejoindre Alpine F1 Team, se sentant poussé vers la sortie par la restructuration de l'équipe basée à Silverstone. "L'Église catholique n'a qu'un pape, et quand on en a deux, ça ne va pas. Je pense donc qu'il était temps de partir et de laisser Aston Martin avec son seul pape", avait-il déclaré en mars dernier, précisant deux mois plus tard : "Une fois qu'ils ont fait venir Martin Whitmarsh… c'est l'autre pape dont je parlais. Que nous soyons dans le même espace et essayions de faire la même chose, ça ne fonctionne simplement pas."

Chez Alpine aussi, la situation a évolué. La structure à deux têtes composée de Marcin Budkowski et Davide Brivio en 2021 a laissé place à un directeur d'équipe clair en Szafnauer l'an passé, même si ses responsabilités se sont parfois chevauchées avec celles de Laurent Rossi, PDG du constructeur tricolore. Cependant, ce n'est rien de grave, assure l'Américain.

"Travailler avec Laurent est vraiment facile, car c'est comme si nous étions les papes de deux Églises différentes", déclare Szafnauer. "Il est le PDG d'Alpine, le constructeur automobile, et je lui rends compte. L'un des piliers du constructeur automobile Alpine est une écurie de F1, du moins c'est l'une des entités en dessous de lui. Alors je lui rends compte. Plein d'autres comptes lui sont rendus : la vente, le design, la production, la mise sur le marché de voitures, toutes ces choses-là. C'est un peu comme Toto [Wolff] qui rend compte à Ola Källenius."

"La dernière chose que l'on veuille quand on arrive, c'est qu'il y ait un trou. Quand ça se chevauche, je fais ça et toi aussi, alors ça se chevauche. L'inverse, c'est que je ne le fais pas et toi non plus, alors ça passe entre les mailles du filet. C'est pire."

Laurent Rossi, PDG d'Alpine

"Au début, il y avait des choses où l'on se chevauchait. Puis je fais ceci et tu fais cela, afin qu'il n'y ait pas de trou mais que ça ne se chevauche pas non plus. Voilà où nous en sommes actuellement."

Szafnauer a par ailleurs évoqué les négociations avec Red Bull visant à libérer Pierre Gasly pour le recruter à Enstone – toujours menées en tenant Rossi au courant.

"J'ai appelé Franz [Tost, directeur de la Scuderia AlphaTauri] pour demander s'il pouvait le libérer, et Franz a dit non", relate Szafnauer. "Alors j'ai dit : 'Super. Je suis content que tu aies dit ça. Parce que la dernière chose que je voulais entendre, c'était que tu avais hâte de t'en débarrasser !' Il a dit : 'Non, j'ai besoin de lui, c'est un super pilote. Je ne veux pas le perdre'."

"J'ai répondu : 'Merci. Avec tout le respect que je te dois, ça t'embête si j'appelle Helmut [Marko, conseiller sportif de Red Bull] ? Il aura peut-être un point de vue différent'. J'ai appelé Helmut. Mais en même temps, en passant certains caps, j'appelais Laurent pour lui dire ce que j'avais fait. 'Voilà où j'en suis, maintenant il faut que j'aille aux États-Unis pour parler à Bryan Herta d'une libération contractuelle [de Colton Herta]'. J'ai fait ça aussi. Je suis allé déjeuner avec Bryan et Colton. Parce que la libération [de Gasly] dépendait du fait que Red Bull lui trouve un remplaçant satisfaisant. Sinon, ils ne l'auraient pas libéré." C'est finalement Nyck de Vries qui remplace Gasly à Faenza.

Propos recueillis par Adam Cooper