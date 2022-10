Deuxième, Hamilton promet d'emmener Mercedes "au sommet" en 2023

Lewis Hamilton a mené pendant neuf tours au Grand Prix des États-Unis, malheureusement ce n'étaient pas les neuf derniers de l'épreuve. Remonté troisième sur la grille à Austin après l'application des pénalités de Charles Leclerc et Sergio Pérez, le septuple Champion du monde est longtemps resté proche du leader Max Verstappen avant de saisir une opportunité dans la deuxième moitié de la course, après que le Néerlandais a perdu de précieuses secondes au stand.

Pendant un court instant, la victoire est apparue comme une possibilité, toutefois le retour de Verstappen a été presque immédiat et le pilote Red Bull a porté l'estocade à sept tours de but. Défait ce dimanche, Hamilton demeure heureux de sa performance et des bienfaits qu'ont eu les nouvelles pièces sur sa Mercedes. Le Britannique est d'ores et déjà gonflé à bloc pour la prochaine campagne.

"Ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est que nous avions un bon rythme, que je suis toujours là et que je sais que lorsque [Mercedes] construira la voiture [de 2023], je la porterai au sommet. Nous devons simplement continuer à travailler", a lancé Hamilton au micro de Sky Sports.

"Je voudrais commencer par dire un grand merci à mon équipe, tout le monde à l'usine travaille très dur et l'année a été très éprouvante pour tout le monde. Nous sommes venus ici [à Austin] avec une évolution, [l'équipe] a travaillé très dur pour apporter ces améliorations et elles ont vraiment eu un impact [positif], nous étions plus proches [de la tête] aujourd'hui. Je suis vraiment fier de tout le monde. Je suis désolé de ne pas avoir pu gagner, j'ai tout donné."

Hamilton savait qu'il allait toujours être difficile de défendre contre Verstappen en raison de la différence de vitesse de pointe entre la W13 et la RB18, plus véloce. Néanmoins, il s'est réjoui de la moisson de points de son équipe, qui lui permet de se rapprocher de Ferrari dans la lutte pour la deuxième place du championnat constructeurs.

"Nous étions en tête et je pouvais voir que [Verstappen] gagnait une seconde par tour", a-t-il confié. "Je ne pouvais pas vraiment lui répondre. Il est arrivé de si loin derrière, je pense que [Red Bull] est 10 km/h plus rapide que nous dans les lignes droites. Au bout de la ligne droite, nos rétroviseurs vibrent tellement que je ne pouvais pas voir où il était, donc c'était difficile de défendre."

"Je ne peux pas mettre de mots sur ce que cela signifierait pour l'équipe [de finir deuxième du championnat], surtout avec tout ce qui s'est passé lors de la dernière course l'an dernier et tout ce qui s'est passé cette année avec les performances de notre voiture et les dernières actualités. Gagner la course aurait été un énorme succès pour nous tous et énormément gratifiant."