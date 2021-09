Devenez modérateur sur les commentaires des articles Motorsport.com !

Les passionnés ne manquent pas sur Motorsport.com et sont pour la majorité des lecteurs de contenu ou des spectateurs de vidéos, mais aussi pour une autre part plus engagée, des acteurs du contenu proposé, en prenant la parole dans les commentaires.

Ils poursuivent et étayent la discussion de manière passionnée dans le module dédié, intégré aux articles du site, à toute heure de la journée et quel que soit le sujet !

Vigilante à ce qui en ressort, l'équipe de rédaction de Motorsport.com est attentive à cet espace de commentaires, qui représente un trait d'union entre le contenu et sa destination : vous. C'est pour cette raison qu'afin de maintenir cet espace d'interaction aussi agréable que possible pour l'ensemble des utilisateurs, nous proposons historiquement à des participants passionnés et bienveillants d'apporter leur pierre à l'édifice en participant à la modération et la régulation du forum, en maintenant l'espace de commentaires comme un lieu régulé, fait de libertés mais aussi d'encadrement. Ce trait d'union entre la rédaction et la communauté a pour but de rendre votre expérience plus enrichissante tout en demeurant disciplinée et autonome.

L'intervention de Motorsport.com dans les commentaires des lecteurs se veut réduite, afin de laisser se développer la discussion dans ses contenus. Nous sommes en revanche très vigilants à certains types de comportements, qui consciemment ou non, peuvent nuire à la communauté et ce que le site leur propose :

Partage de liens vers des sites de streaming live ou de vidéos enregistrées dont les ayants-droits sont bafoués ; descriptifs ou tutoriels d'astuces pour contourner des règles ayant une implication commerciale.

Discours de haine et propos racistes, antisémites ou homophobes ; échange d'insultes ou comportements litigieux qui seraient objectivement eux aussi questionnables dans toute situation "physique" de la vie.

Propos discriminatoires, excessivement provocateurs ou invitant à des réponses excessives (troll), désinformation, harcèlement ciblé.

Post de liens externes vers des sites tiers apparentés à de la concurrence directe ou copier-coller de leurs contenus dans les commentaires avec ou sans mention (sites d'actualité sports mécaniques).

La contestation respectueuse du fond ou de la forme de nos contenus, leur correction, critique, l'humour parfois acerbe font partie de vos retours appréciés et font pleinement partie des échanges que nous savons prendre en compte dès lors qu'ils respectent les points mentionnés ci-dessus.

Pour poursuivre le maintien de ces standards et éviter l'illusion d'une centralisation de l'opinion, Motorsport.com souhaite élargir la taille de l'équipe disposant des pouvoirs de modération et d'accompagnement de la communauté, et vous propose de faire partie de cette force bénévole, bienveillante mais ferme, permettant d'encadrer les plus de 30'000 commentaires mensuels postés sur le site, et garante de sa qualité via le respect des règles en place.

Devenez modérateur sur Motorsport.com

Éduquer ou rappeler au besoin, via la communication, la liste des comportements pouvant faire l'objet de "serrage de vis" à la communauté ; inviter les utilisateurs à la mesure et l'auto-discipline lorsque cela est possible, faire montre de patience mais aussi de fermeté et de contrôle de l'émotivité seront vos meilleures qualités pour accompagner la communauté de passionnés de votre bienveillance. Appliquer de manière finale un blocage temporaire ou permanent d'un utilisateur n'est pas une décision souhaitée, mais est soutenu par la rédaction lorsque la situation l'impose.

Si vous êtes passionné(e) par cette communauté, en êtes actuellement acteur/actrice ou non, et souhaitez participer au maintien du plaisir partagé de se retrouver dans nos commentaires pour des discussions bénéfiques dans un cadre aimable, votre enthousiasme nous intéresse !

Que vous ne disposiez de temps qu'au cours de lectures pour signaler des comportements, en semaine ou en week-end, sur l'ensemble du site ou dans une partie plus ciblée qu'une autre (F1, MotoGP, etc), nous serons heureux d'évaluer avec vous la manière de vous intégrer dans ce processus.

Merci d'envoyer votre proposition accompagnée de quelques mots de présentation (âge, fréquence de venue), vision ou observations, avec éventuellement votre identifiant actuel du forum à fr.info@motorsport.com

À tous, excellentes lectures et participations futures sur Motorsport.com !