Diaporama - Les 33 Champions du monde de Formule 1

Au fil de ses 68 saisons et 974 Grands Prix, la Formule 1 a vu 759 pilotes différents prendre le départ d'au moins une course. Et 33 d'entre deux se sont partagés les 68 titres mis en jeu jusqu'ici. Alors que la saison 2017 est jouée et que la couronne mondiale est désormais pour l'éternité sur la tête de Lewis Hamilton, retrouvez en images ces Champions de 14 nationalités différentes.

Diapo Liste Giuseppe Farina (1950) 1 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Alfa Romeo. Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956 et 1957) 2 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Alfa Romeo, Maserati, Mercedes et Ferrari. Alberto Ascari (1952 et 1953) 3 / 33 Photo de: LAT Images Ici à droite, titré avec Ferrari. Mike Hawthorn (1958) 4 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Ferrari. Jack Brabham (1959, 1960 et 1966) 5 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Cooper et Brabham. Phil Hill (1961) 6 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Ferrari. Graham Hill (1962 et 1968) 7 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec BRM et Lotus. Jim Clark (1963 et 1965) 8 / 33 Photo de: Ford Motor Company Titré avec Lotus. John Surtees (1964) 9 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Ferrari. Denny Hulme (1967) 10 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Brabham. Jackie Stewart (1969, 1971 et 1973) 11 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Matra et Tyrrell. Jochen Rindt (1970) 12 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec Lotus. Emerson Fittipaldi (1972 et 1974) 13 / 33 Photo de: Ford Motor Company Titré avec Lotus et McLaren. Niki Lauda (1975, 1977 et 1984) 14 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Ferrari et McLaren. James Hunt (1976) 15 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec McLaren. Mario Andretti (1978) 16 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Lotus. Jody Scheckter (1979) 17 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Ferrari. Alan Jones (1980) 18 / 33 Photo de: Williams F1 Titré avec Williams. Nelson Piquet (1981, 1983 et 1987) 19 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Brabham et Williams. Keke Rosberg (1982) 20 / 33 Photo de: Williams F1 Titré avec Williams. Alain Prost (1985, 1986, 1989 et 1993) 21 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec McLaren et Williams. Ayrton Senna (1988, 1990 et 1991) 22 / 33 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Titré avec McLaren. Nigel Mansell (1992) 23 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Williams. Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004) 24 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Benetton et Ferrari. Damon Hill (1996) 25 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Williams. Jacques Villeneuve (1997) 26 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Williams. Mika Häkkinen (1998 et 1999) 27 / 33 Photo de: DaimlerChrysler Titré avec McLaren. Fernando Alonso (2005 et 2006) 28 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Renault. Kimi Räikkönen (2007) 29 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec Ferrari. Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015 et 2017) 30 / 33 Photo de: Sutton Motorsport Images Titré avec McLaren et Mercedes. Jenson Button (2009) 31 / 33 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images Titré avec Brawn GP. Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 et 2013) 32 / 33 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images Titré avec Red Bull. Nico Rosberg (2016) 33 / 33 Photo de: LAT Images Titré avec Mercedes.