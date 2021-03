Diffuseur : McLaren s'étonne d'être la seule équipe avec ce design

Comme l'a révélé Motorsport.com la semaine passée, McLaren est arrivé aux essais hivernaux avec une solution unique pour son diffuseur, afin d'essayer de retrouver une partie de l'appui perdu en raison de la nouvelle réglementation. La taille des stries pendant sous le diffuseur a été réduite de 50 mm cette année, et l'écurie a intelligemment allongé la transition avec le fond plat dans la zone centrale, qui n'est pas touchée par les limitations, pour y utiliser des ailettes plus profondes.

Le directeur technique de la structure basée à Woking, James Key, a insisté sur le fait que ce choix de conception ne résultait pas de l'exploitation d'un vide réglementaire mais que McLaren avait implanté une solution plutôt "normale" et "simple", en tout cas à ses yeux. "C'est une idée de design normale, et en fait je pense que nous sommes un peu surpris d'être la seule équipe à l'avoir fait."

"C'est juste une caractéristique parmi d'autres dans une zone qui a changé cette année. Il y a une certaine régulation d'une surface continue dans cette zone dans la position Y250, de chaque côté de la ligne centrale de la voiture. Ces petits générateurs de vortex en bas, que vous voyez désormais aussi sur presque toutes les voitures, ces petites pièces en aluminium ou en carbone sont de facto régies par la même règle. C'est donc assez simple."

"Vous avez besoin de l'écran de CAO [conception assistée par ordinateur] pour le voir, parce que vous prenez des coupes transversales d'une surface en 3D, donc il est juste de se poser des questions, je suppose, quand il est difficile de le dire sans ces données de CAO pour prouver que ça rentre dans les cases prévues et qu'il s'agit bien d'une surface continue. Mais c'est vraiment tout ce que c'est."

Règlementation sur le diffuseur entre 2021 et 2020

Les concurrents de McLaren vont assurément, si ce n'est déjà pas le cas, se pencher sur les avantages à tirer d'une telle solution dans cette zone. Key explique d'ailleurs en détails comment certaines structures pourraient rapidement intégrer une telle solution à leur monoplace en début de campagne.

"Je pense que le point de départ pour toute idée que vous voyez en piste est la CFD [mécanique des fluides numérique], donc je crois que vous pouvez facilement sauter sur une idée que vous repérez chez une autre équipe en une semaine de nos jours. Je pense que si l'intérêt est toujours là après une semaine, qu'il s'agisse de notre diffuseur ou du détail du bord du fond plat de Mercedes ou autre, je pense que vous pouvez avoir une idée des choses assez rapidement."

"Ensuite, il s'agit vraiment de comprendre comment ça peut fonctionner avec votre voiture. C'est la clé. Vous pouvez alors vous retrouver avec une géométrie unique parce que vous comprenez le principe, mais vous devez ensuite l'adapter pour que cela fonctionne avec votre voiture. Le diffuseur, par exemple, est également très stable dans cet environnement."

"Il est donc probable que vous fassiez des essais en soufflerie, ce qui peut prendre une ou deux semaines, puis vous devez le fabriquer. Ces étapes particulières sont assez simples. On peut donc dire qu'il s'écoule entre trois et cinq semaines entre la prise de vue et l'installation sur la voiture si l'on veut vraiment aller jusqu'au bout."

Avec Jonathan Noble

partages