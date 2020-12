Diffusion TV du crash de Grosjean : Ricciardo s'est senti écouté

Daniel Ricciardo s'était montré particulièrement agacé par la manière dont a été couvert l'accident de Romain Grosjean au départ du Grand Prix de Bahreïn. L'Australien avait ainsi notamment qualifiée d'"irrespectueuse" la multiple diffusion, pendant le drapeau rouge qui a interrompu la course, des images du crash et des secondes qui ont suivi, à la fois pour la famille du pilote impliqué mais également pour les autres pilotes confrontés à ces ralentis.

La F1 lui a alors proposé une rencontre afin de discuter de son ressenti, qu'il a accepté sans toutefois mettre véritablement d'eau dans son vin, arguant qu'il avait reçu le soutien de Marion Jollès-Grosjean, l'épouse du pilote Haas, lors de son passage dans le paddock de Sakhir ce jeudi. Il a donc participé à un échange avec la responsable marketing et communications de la discipline reine, Ellie Norman.

"J'ai parlé avec Ellie jeudi soir", a expliqué Ricciardo. "Honnêtement, je pense que dès dimanche, ils m'ont proposé de venir discuter. Mais, évidemment, dimanche dernier, beaucoup de choses se sont passées, donc j'ai voulu le repousser."

"Je crois que ça valait clairement le coup, de les écouter. Et, bien sûr, je ne veux pas me contenter d'exploser dans les médias et ensuite de les fuir, pour ainsi dire. J'ai discuté pendant probablement une demi-heure avec Ellie, et elle a passé en revue beaucoup de choses, et j'ai donné mon avis. Il n'y a eu aucune confrontation."

"Je pense qu'elle a été très compréhensive et reconnaissante, et je pense qu'elle a aussi compris mes préoccupations. Elle n'a pas repoussé, je pense qu'elle a essayé d'écouter et d'apprendre aussi, comment ils pourraient peut-être faire les choses différemment. Mais elle m'a aussi parlé des raisons pour lesquelles ils diffusent de cette façon."

Le pilote Renault F1 a expliqué qu'une partie de la discussion avait porté sur l'idée d'avertir les téléspectateurs avant de rediffuser de telles images. "Je suis sûr qu'il y a des choses que l'on peut en tirer. Une chose, et en fait certains diffuseurs le font, c'est un peu comme un avertissement pour préparer le public. Par exemple, 'OK, il y aura peut-être des images difficiles' – et de cette façon, si vous avez des enfants jeunes, vous avez peut-être un peu de temps pour les éloigner de la télévision ou autre chose."

"Ensuite, sur les retours après coup, je pense que Ross Brawn a mentionné qu'il pourrait y avoir quelque chose de ce genre, ou un peu de contexte. C'était productif, ils ne m'ont pas attaqué ou quelque chose comme ça ! C'était très utile, et ils méritaient que je les écoute."

Ricciardo n'avait pas été le seul pilote à faire part de son mal à l'aise face aux images, Sebastian Vettel également, mais il estime que certains partageaient son avis sans vouloir le dire : "Je pense que certains pilotes sont un peu, je ne veux pas dire trop fiers ou trop téméraires, ils sont un peu... Je suis sûr que beaucoup d'entre nous l'ont ressenti. Est-ce que je me suis interrogé sur le fait de remonter dans la voiture ? La réponse est non. Mais j'imagine que je voulais juste que [la F1] prenne en considération ce que nous devons traverser également."

