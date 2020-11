Le directeur sportif de Red Bull positif au COVID-19

La FIA, la Formule 1 et l'écurie Red Bull Racing annoncent ce jeudi que Jonathan Wheatley, directeur sportif de l'écurie autrichienne, a été testé positif au COVID-19 en Grande-Bretagne. Ce dépistage positif s'inscrit dans le cadre de tous les tests PCR réalisés en amont de chaque Grand Prix de Formule 1, conformément au protocole sanitaire en vigueur depuis le début de la saison, et récemment renforcé en la matière. Tous les membres du paddock sont en effet testés à intervalles réguliers, et doivent également présenter un test négatif moins de 24 heures avant leur entrée sur le site.

"En accord avec les protocoles COVID-19 et les recommandations des autorités de santé publique, Jonathan Wheatley continuera à s'isoler pendant une période complète de dix jours, et par conséquent n'assistera pas au Grand Prix de Bahreïn", précise la F1.

Toutes les mesures nécessaires ont été prises et permettront à Red Bull Racing d'aborder le rendez-vous de ce week-end à Sakhir sans perturber trop fortement son organisation. "Les responsabilités de Jonathan seront partagées entre un certain nombre de personnes de l'équipe ce week-end pour le Grand Prix de Bahreïn", confirme l'équipe de Milton Keynes, qui précise surtout que "le test positif n'a pas débouché sur la nécessité d'isoler d'autres membres de l'écurie, grâce au suivi des contacts, et cela n'affectera pas les activités piste."

Depuis le début du championnat au mois de juillet, les écuries appliquent des protocoles très stricts mais ont aussi mis en place une organisation très particulière, avec des groupes et des sous-groupes de personnes, ainsi que des alternatives permettant de réagir rapidement en cas de test positif au COVID-19.

Ces dernières semaines, d'autres équipes ont été touchées, à commencer par Racing Point avec ses deux pilotes, Sergio Pérez et Lance Stroll, mais aussi Mercedes au niveau de son staff au Nürburgring, ou encore Williams, dont le directeur Simon Roberts a contracté le virus. Plus récemment, le directeur de Pirelli F1, Mario Isola, a été testé positif en marge du Grand Prix de Turquie et soumis à une période d'isolement.