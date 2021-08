Vettel disqualifié : la FIA modifie le classement final du GP

Les vérifications d'après-course faites sur l'Aston Martin de Sebastian Vettel, qui a terminé second sur la piste, n'ont permis aux commissaires techniques de la FIA de ne recueillir que 0,3 litre de carburant alors qu'un échantillon de 1 litre est exigé par le Règlement Technique (article 6.6.2). En conséquence, Vettel a été disqualifié et donc exclu des résultats de la course.

Presque immédiatement après l'annonce de cette décision, Aston Martin a fait part de son intention de faire appel, lui laissant 96 heures (soit jusqu'à jeudi soir) pour véritablement interjeter appel ou non. La structure soutient que la voiture contient bien la quantité de carburant nécessaire au prélèvement mais tous les efforts faits ce dimanche soir ont été vains.

L'équipe suspecte un problème de pompe qui aurait obligé Vettel à s'arrêter en piste à la fin du tour de décélération, ce qui pourrait expliquer pourquoi le carburant ne se trouve pas dans le réservoir.

Le directeur d'Aston Martin, Otmar Szafnauer, est en tout cas certain qu'il y a bien suffisamment d'essence dans sa monoplace. "D'après tous nos calculs, il devrait rester 1,44 litre de carburant dans la voiture après le prélèvement de 300 millilitres. Et nous devons simplement montrer à la FIA que le carburant est là, et que les 300 millilitres sont suffisants pour leur échantillon de carburant."

Désormais, l'AMR21 de Vettel est entre les mains de la FIA pendant que le processus d'appel suit son cours. Elle va être transportée dans le département technique de l'instance dirigeante, en France.

En dépit de l'annonce de la disqualification, la FIA a étonné hier soir en publiant un classement final où Vettel figurait toujours en seconde position, avec une note en bas de page indiquant que ce résultat dépendait de l'appel. Cela a soulevé quelques questions car cette façon de procéder n'est pas en ligne avec ce qui se fait habituellement, les voitures étant en général exclues des résultats indépendamment du déroulé du processus d'appel.

Ce lundi, un nouveau classement revu a été publié où Vettel a bien été retiré des résultats, permettant donc à tous les pilotes derrière lui de gagner une position. Il semble donc que le classement publié dimanche soir relevait surtout d'une erreur et non d'un changement de procédure.

Une note dans les documents précise : "Le classement est provisoire, sous réserve du résultat de la notification d'appel déposée par Aston Martin Cognizant F1 Team contre la décision 59 des commissaires."

