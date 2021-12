Domenicali : Les équipes n'auront pas d'avantage durable en 2022

Les équipes de F1 travaillent actuellement d'arrache-pied sur la conception et l'assemblage des toutes nouvelles monoplaces qui prendront la piste en 2022. Et, après une campagne 2021 où les écarts ont été particulièrement faibles, des craintes ont été exprimées quant à un éparpillement du peloton causé par la modification du Règlement Technique.

Face à ces doutes, la Formule 1 n'a jamais caché qu'il était possible qu'une ou deux équipes monopolisent les deux premières lignes l'an prochain. Mais selon Stefano Domenicali, PDG du championnat, tout avantage acquis en début de campagne sera très rapidement érodé.

Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com, Domenicali a déclaré : "Il est clair que dans le contexte d'une saison débutant avec un nouveau règlement et un budget plafonné, les écarts entre les voitures pourraient être plus importants que ce qui est espéré. Mais je suis certain que si de telles différences existent, les limitations liées à la nouvelle réglementation permettront de combler l'écart plus rapidement."

Mais Domenicali n'est pas le seul à avoir ce discours. Les commentaires de l'Italien ont été appuyés par Ferrari. "Peut-être qu'en début de saison, il y aura une différence au niveau de la compétitivité entre les voitures à cause de la manière dont les équipes ont interprété les règles", a expliqué Mattia Binotto, directeur d'équipe. "Je pense que ce qui sera important pour Ferrari, c'est d'être capable de comprendre les faiblesses et d'y remédier très rapidement. C'est donc la réactivité de l'équipe qui sera la clé."

"Nous ne pouvons pas être sûrs d'avoir une voiture compétitive dès le départ car on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un changement aussi important dans le règlement. Mais il faut être en mesure de remédier à ce problème le plus rapidement possible."

Domenicali reste aussi convaincu que la nouvelle génération de monoplaces mettra davantage l'accent sur le talent des pilotes, ce qui pourrait multiplier le nombre de batailles sur la piste.

"Nous entrons dans une saison où il y aura de nombreux nouveaux éléments pouvant être positifs ou négatifs", a-t-il déclaré. "Les voitures [de 2022] ont été conçues pour mettre en valeur le talent des pilotes. Ce sont des machines qui doivent être pilotées sans subir l'effet des perturbations détériorant les pneus. Le but est d'avoir des duels entre plusieurs pilotes et qu'ils ne soient pas limités par la voiture."

Propos recueillis par Franco Nugnes