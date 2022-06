La F1 veut éviter "l'effet boomerang" d'un pilote américain

La Formule 1 a récemment annoncé l'ajout d'un troisième Grand Prix aux États-Unis en 2023, avec l'arrivée de Las Vegas. La course se déroulera de nuit et se tiendra sur un circuit qui serpentera entre les casinos et le fameux Strip. Cette annonce s'est faite peu avant le Grand Prix de Miami, dont la première édition a eu lieu en mai. Ces deux événements se joignent au Grand Prix des États-Unis qui se dispute à Austin depuis 2012, et qui possède également un contrat sur plusieurs années.

Ces dernières saisons, l'intérêt pour la F1 a connu un énorme bond aux États-Unis, bien aidé par le succès de la série Drive to Survive sur Netflix. Cependant, le dernier pilote américain en F1 remonte à 2015, quand Alexander Rossi prenait brièvement le volant d'une très discrète Manor, vouée à lutter en queue de peloton. Le patron de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré qu'il était "important" qu'un pilote américain trouve un baquet dans la discipline, mais qu'il fallait également "être réaliste" et se méfier d'éventuels accords qui ne dureraient pas.

"C'est important, car ces gens font évidemment la différence", a expliqué Domenicali. "Ce sont les protagonistes auxquels tout le monde est lié, avec leur visage par exemple, c'est toujours une référence. Mais il faut être réaliste. Il faut que cela se fasse rapidement, sinon, il y aura un effet boomerang. C'est pour cela que nous travaillons avec la fédération américaine et que nous investissons là-dedans."

Colton Herta, star de l'IndyCar, pilotera une McLaren de 2021 cette année.

"Bien sûr, c'est un périple difficile à réaliser. Cela prendra du temps, mais c'est dans nos priorités. Cela aura forcément un effet très important. C'est pour cela que nous travaillons ensemble, en respectant nos rôles d'un point de vue commercial, ou de celui des organisateurs ou des promoteurs, qui souhaitent développer la F1 aux États-Unis."

Le PDG de Liberty Media, Greg Maffei, a souligné que les États-Unis avaient déjà leur écurie avec Haas, dont le siège est situé à Kannapolis, en Caroline du Nord. L'équipe est détenue par Gene Haas, co-propriétaire d'une structure en NASCAR. "Je pense qu'avoir un tel événement à Las Vegas, en plus de tout ce que nous faisons déjà aux États-Unis, rend de plus en plus probable l'arrivée prochaine d'un pilote américain", a ajouté Maffei.

Cet hiver, Michael Andretti, fils du Champion du monde 1978 Mario et propriétaire de l'équipe éponyme d'IndyCar, a dévoilé son intérêt pour rejoindre la F1. Un pilote américain aurait déjà été trouvé, en la personne de Colton Herta, qui testera une McLaren de l'an dernier dans le cadre d'un accord de développement passé avec l'écurie.