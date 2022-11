La domination de Red Bull n'a pas d'impact sur les finances de la F1

Avec beaucoup moins de suspense qu'en 2021, Max Verstappen a remporté le Championnat du monde 2022 à quatre courses de la fin de la saison, Red Bull se chargeant de verrouiller sa première place chez les constructeurs lors de l'épreuve suivante.

Stefano Domenicali n'est toutefois pas préoccupé par cette fin de saison sans enjeu. Selon le PDG de la F1, les dernières manches du calendrier 2022 suscitent encore beaucoup d'intérêt et les finances de la F1 n'en seront pas impactées.

"Nous ne voyons pas du tout de risque", a-t-il indiqué à ce sujet lors d'une conférence avec des analystes de Wall Street. "La dernière course [de 2022] affiche complet et les chiffres sont vraiment bons. Bien sûr, l'attention sera portée sur d'autres combats d'un point de vue sportif. Ça fait partie de la course."

"Nous sommes totalement satisfaits de l'impact que le changement de règles a eu cette année. Et nous ne pouvons pas ignorer qu'une équipe, dans ce cas Red Bull, et Max Verstappen ont fait un travail incroyable. Peut-être que les autres équipes n'ont pas saisi les bonnes opportunités."

"Ce que nous avons vu en piste, ce sont des combats roue dans roue. C'est ce que nous voulions. Je suis vraiment certain que l'année prochaine, la bataille sur la piste durera jusqu'à la fin du calendrier. Sur le plan sportif, il y a beaucoup d'attention pour les dernières courses [de 2022]. Il y a une lutte pour des positions qui sont liées aux récompenses financières que les équipes auront. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'intérêt [pour les courses] au Brésil et à Abu Dhabi."

Domenicali a également réfuté toute supposition selon laquelle les problèmes économiques en Europe pourraient avoir un impact sur les ventes de billets, et donc sur les recettes de la F1, en 2023.

"Étant un Championnat du monde, nous pouvons étendre au monde entier le risque d'avoir ce genre de situation à gérer", a-t-il poursuivi. "Le fait que nous ayons des accords à long terme va réduire l'exposition à ce risque. Ce que je peux dire et partager avec vous, c'est que nous voyons déjà un nombre incroyable de précommandes concernant la billetterie de l'année prochaine."

"C'est donc un bon signe, que l'on voit principalement en Europe, où je vis, et où cette récession a clairement lieu. Mais je pense que la manière dont nous sommes structurés et la manière dont nous avons conclu les accords nous permettront d'avancer dans cette direction. Par conséquent, je dirais que la situation actuelle nous permet d'être optimistes. Bien sûr, nous surveillons la situation, mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui."

La F1 en bonne santé alors que le chapitre COVID se ferme

Par rapport à l'année précédente, les finances de la Formule 1 se sont de nouveau améliorées au cours du troisième trimestre 2022, les effets du COVID continuant à s'estomper. Toutefois, cette hausse n'a pas été aussi spectaculaire que lors des trimestres précédents, étant donné que les revenus de la dernière partie de la saison 2021 n'ont pas autant subi l'impact de la pandémie.

Le chiffre d'affaires de la F1 est passé de 668 M$ en 2021 à 715 M$ en 2022 pour la période juillet-septembre, mais le résultat brut n'a augmenté que de deux millions de dollars (82 M$ au total) en raison de la hausse des dépenses. Les dix écuries se sont partagé des gains de 370 M$, contre 338 M$ en 2021.

Les périodes juillet-septembre des saisons 2021 et 2022 permettent de faire une comparaison assez précise, car toutes deux comportaient sept Grands Prix, dont six qui se sont tenus lors de la même période les deux années. Le Grand Prix de Russie 2021, plus lucratif, a fait place au Grand Prix de France, repoussé au mois de juillet en 2022.

En raison de ce changement, les recettes ont légèrement diminué, toutefois cela a été compensé par des augmentations en ce qui concerne la retransmission télévisée et le sponsoring.

"Les résultats de la F1 en 2022 ne sont pas impactés par les limitations de capacité [des tribunes] et la F1 a connu une forte hausse de la fréquentation dans les tribunes et le Paddock Club dans les neuf premiers mois de la saison 2022", est-il expliqué dans un communiqué de la F1.

"Les revenus principaux de la F1 ont augmenté au troisième trimestre avec une augmentation en ce qui concerne les droits médias et le sponsoring, partiellement compensée par une baisse des revenus quant à la promotion des courses. Ceux-ci ont diminué en raison de la baisse des frais due aux différents événements organisés, avec une course supplémentaire organisée en dehors de l'Europe lors de l'année précédente."

"Les droits médias ont augmenté en raison de la hausse des abonnements à F1 TV [le service de streaming de la F1] et de l'augmentation des frais dans les accords contractuels nouveaux et renouvelés. Les revenus de sponsoring ont augmenté en raison de l'enregistrement des revenus de nouveaux sponsors. Les autres revenus de la F1 ont augmenté au troisième trimestre principalement en raison de l'augmentation des recettes d'hospitalité du Paddock Club, qui a été mis en place lors d'une course supplémentaire au troisième trimestre 2022 par rapport à la même période l'année précédente et a connu une fréquentation record depuis le début de l'année."

La F1 a ajouté : "Ces coûts ont augmenté au troisième trimestre en raison des frais liés à l'augmentation de la fréquentation de l'hospitalité dans le Paddock Club et d'un événement supplémentaire avec le Paddock Club par rapport à la même période l'année précédente."

"En outre, les autres coûts liés aux revenus de la F1 ont augmenté en raison de la hausse des commissions et des frais de service des partenaires associés aux sources de revenus primaires de la F1 et de la hausse des dépenses liées à la Formule 2 et à la Formule 3. Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté au troisième trimestre en raison de la hausse des coûts du personnel et de l'informatique et de l'augmentation des frais juridiques et autres frais de conseil."

